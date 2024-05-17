H.I.S.¥Û¥Æ¥ëHD¡¢ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¼¯»ùÅç Å·Ê¸´Û¤¬¼¯»ùÅç»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¤È¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¶¨»¿¤Î¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤òÈ¯Çä
H.I.S.¥Û¥Æ¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¼¯»ùÅç Å·Ê¸´Û¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¤È¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¶¨»¿¤Î¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤ò5·î17Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¼¯»ùÅç Å·Ê¸´Û¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»ÜÀß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤ª¥ï¡¼¥ë¥É¤«¤´¤·¤Þ¿åÂ²´Û¤È¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥ë¡¼¥à¡×¡¢»§Ëà¼òÂ¤¤È¤Î¡Ö»§Ëà¼òÂ¤¾ÆÃñ¥ë¡¼¥à¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²èÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¡¦¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¶¨»¿¤Ë¤è¤ë¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¸©¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤ò5·î17Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¸÷³Ø¼°Åê±Æ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Î¡¼À±¤¬½Ö¤¯¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡¼¡ÖHomestar¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢µÒ¼¼Æâ¤ÇÈþ¤·¤¤À±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÉ»æ¡¦¥Ù¥Ã¥É¥«¥Ð¡¼¤Ï¶ä²Ï·Ï¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼¯»ùÅç»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¶¨»¿¤Î¡¢½ÅÎÏ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤êÃÏµå¤ÎÌó1¡¿6¤È¤Ê¤ë·îÌÌÂÎ½Å·×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö±§Ãè¤Ê¤ó¤Á¤ã¤é ¤³¤Æ¤Ä¤¯¤ó¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢±§Ãè´ØÏ¢¤Î½ñÀÒ¤È¥Þ¥ó¥¬¡Ö±§Ãè·»Äï¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥«¥ì¡¼¡¢±§ÃèÆüËÜ¿©ÇòÊÆ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É±§Ãè¿©¥»¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢Ä«¿©ÉÕ¤2Ëü2600±ß¤«¤é¡¢ÁÇÇñ¤Þ¤ê2Ëü±ß¤«¤é¡Ê¤¤¤º¤ì¤â1¼¼¡¢1Çñ¡¢ÀÇ¥µ¹þ¡Ë¤Þ¤¿¡¢µÒ¼¼¤ËÀßÃÖ¤Î¡ÖHomestar¡×¤Ï1Ëü4500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¼¯»ùÅç Å·Ê¸´Û¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤Ï¶²Îµ¤äÇ¦¼Ô¤Î±ÇÁü¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¼êÅÁ¤¤¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¼Ò¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¿å¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂçÍá¾ì¤ò´°È÷¤·¡¢Ìó1800ºý¤Î¥Þ¥ó¥¬¤òÂ·¤¨¤¿ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢°áÎà¤Î½ü¶Ý¤ä¤Ë¤ª¤¤¡¦¥·¥ï¤ò¼è¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥óLG¥¹¥¿¥¤¥é¡¼¤òÁ´¼¼¤Ë´°È÷¤·¡¢µÒ¼¼¤Ç¤âÂçÍá¾ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¼¯»ùÅç¤ÎÃæ¿´Å·Ê¸´Û¤ËÎ©ÃÏ¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼¯»ùÅç»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¤Þ¤Ç¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÈÅÌÊâ¤Ç30Ê¬¼å¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÎÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¼¯»ùÅç Å·Ê¸´Û ¥Û¥Æ¥ë³µÍ×¡Ï
½êºßÃÏ¡§¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÅìÀéÀÐÄ®1¡Ý31
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¼¯»ùÅç»ÔÅÅÅ·Ê¸´ÛÄÌÅÅÄä¤è¤êÅÌÊâÌó1Ê¬
ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¼¯»ùÅç Å·Ê¸´Û¡áhttps://www.hennnahotel.com/kagoshima
H.I.S.¥Û¥Æ¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡áhttps://www.hishotelgroup.com/