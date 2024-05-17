¸øÌ³¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ï¡Ä¹ÄÂ²¤¬¸º¾¯¤·¡È¹âÎð²½¡É¤â¿Ê¤à¡¡ÂÐºö¤Ï
¹ÄÂ²¤Î¿ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¡¢¤É¤¦¿Í¿ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£17Æü¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤á¤°¤ë²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿
¡¡¡¡¡¡¡þ
½©¼ÄµÜ²È¤ÎÆó½÷¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¡£16Æü¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢5·î25Æü¤«¤é¤Î¥®¥ê¥·¥ã¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÔÆâ¤Î¥®¥ê¥·¥ãÂç»È¸øÅ¡¤ÇÃë¿©²ñ¤Ë¤Î¤¾¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¡¢³Ø½¬±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤È¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¸øÌ³¤òÎ¾Î©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡£5·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ª°ì¿Í¤Ç¸øÌ³¤Ë¤Î¤¾¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¹ÄÂ²¤¬Â¿¤¯¤Î¸øÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È¹ÄÂ²¤Î¸º¾¯¡É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Î1¤Ä¤¬¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Î¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤Ç¤¹¡£½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹½÷¡¦¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¤¹¤ë¤È¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÂç³ØÂ´¶È»þ¤Ë¡Ä
¡Ö¸øÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¹ÄÂ²¤Î¿ô¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À©ÅÙ¤Ë´Ø¤ï¤ë»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤«¤éÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ÄÂ²¤Î¿ô¤Î³ÎÊÝ¤ä°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î¹Ä¼¼¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ17Æü¡¢½°¡¦»²Î¾±¡¤ÎµÄÄ¹¤äÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë²ñµÄ¤¬½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡¡¡³Û²ìµÄÄ¹
¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤éÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¸«½¸Ìó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥ÈÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£³ÆÅÞ²ñÇÉ¤Î¤´°Õ¸«¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¹ç°Õ¡¢¹ñÌ±¤ÎÁí°Õ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
1947Ç¯°Ê¹ß¤Ç¹Ä¼¼¤Î¿Í¿ô¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬ÃÂÀ¸¤µ¤ì¤¿1994Ç¯¤Ç¤¹¡£Åö»þ26¿Í¤À¤Ã¤¿¹Ä¼¼¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï17¿Í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢1994Ç¯¤Ë¤Ï40.3ºÐ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï59.8ºÐ¤È¡¢19ºÐ°Ê¾å¡È¹âÎð²½¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¹Ä¼¼¤ò¹½À®¤¹¤ë¤Î¤Ï17¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¹Ä°Ì¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡Ê58¡Ë¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¡Ê17¡Ë¡¢¾ïÎ¦µÜ¤µ¤Þ¡Ê88¡Ë¤Î3¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤È¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â°Ê³°¤Ë¡¢¾Íè¡¢¹ÄÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
17Æü¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹ñ²ñ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿µÄÏÀ¡£À¯ÉÜ¤Ï¹ÄÂ²¤Î¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2¤Ä¤Î°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¤Ä¤Ï½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ê¡¢¸øÌ³¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ë°Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸øÌ³¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢Àï¸å¤Ë¹ÄÀÒ¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿µìµÜ²È¤«¤é¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¡×¤òÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤ë°Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¼Ô¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
Ë¡Î§¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹Ä¼¼¤ËÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£17Æü¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÆÅÞ¡¦³Æ²ñÇÉ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀâÌÀ¡£º£¸å¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü¤Ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤Î³Û²ìµÄÄ¹¤Ï¡Öº£¹ñ²ñÃæ¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤òÌÜÉ¸¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¹Ä¼¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤½ê¸ù¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÄÏÀ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ä¼¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤½ê¸ù¤µ¤ó
¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ÛµÞ¤Î²ÝÂê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¤â¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¦¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¾ÃÏ¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤¯¡£ÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ¤ªÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸¡Æ¤¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¸½¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤òÈ¼¤¦¡£¤Ç¤â²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¤Æ¹¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×