¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRESTRATION¡×¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥È T¥·¥ã¥Ä¡×¤òÈÎÇä
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÈÄ¶¡¦Ãå¿´ÃÏ¼çµÁ¡É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRESTRATION¡Ê¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤ËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿COVEROSS¤Îµ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ö¹³¶Ý¡×¤È¡ÖÀ©¶Ý¡×¥À¥Ö¥ë¤Î¸ú²Ì¤ÇÄ¹»þ´Ö»ýÂ³¤¹¤ëËÉ½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥È T¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ·ÏÎóÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
COVEROSS¡Ê¥«¥Ð¥í¥¹¡Ë¤È¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤º1Ëç¤ÎÉÛÃÏ¤ËÆ±»þ¤ËÊ£¿ô¤Îµ¡Ç½¡Ê¹³¶Ý¡¢¸÷¿¨ÇÞ¤ä¶ä¿¨ÇÞ¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¾Ã½¡ã¥»¥ë¥Õ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡ä¡¢UV¥«¥Ã¥È¡¢¼×Ç®¡¢µÛ¿å³È»¶¡¢Îä´¶¡¢Æ©¤±·Ú¸º¡¢´À¤¸¤ß·Ú¸º¡¢¼å»ÀÀ¡¢¹³²ÖÊ´¡¢ÌÓ¶ÌËÉ»ß¡¢¹³¥«¥Ó¡¢¹³¥¦¥£¥ë¥¹¤Ê¤É¡Ë¤òÉÕÍ¿¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¡£hap¤¬³«È¯¤·¤¿¡£
¾æÉ×¤Ç·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯Ä¹¤¯Ãå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡£»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êËþÂ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÉÔËþ¡É¤¬¤¢¤ë¤«¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÁÇºà¤¬¸ü¼ê¤Ç´¥¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢À¸´¥¤¤Î¤È¤¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÇº¤Þ¤·¤¤¡È¥Ë¥ª¥¤¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡Ö¹³¶ÝËÉ½²Ã¹©¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÂ¿¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸¡ºº´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÄ¹»þ´Ö¤Î¸ú²Ì¤Î»ýÂ³À¤¬¤Ê¤¯¡¢À¸´¥¤¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬´°Á´¤ËÊ§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä1Æü·Ð¤Ä¤È´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ö¸ü¤¤¤ó¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡¦¡¦¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Äü¤á¤¬¤Á¤Ê¤³¤Î¡ÈÉÔËþ¡É¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÉ½¸ú²Ì¤¬Ä¹»þ´Ö»ýÂ³¤·¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¡È¥Ë¥ª¥¤¡É¤Ë¶¯¤¤¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤Î³«È¯¤ò¤á¤¶¤·¤¿¡£
COVEROSS¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥ª¥¤¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¹³¶Ý¡×¤È¡¢Í³²ºÙ¶Ý¤ÎÁý¿£¤òËÉ¤°¡ÖÀ©¶Ý¡×¤ÎÆó¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢10.5¥ª¥ó¥¹¡Ê300g¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸ü¤ß¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¤êÀ¸´¥¤¤Î¤È¤¤ËÁý¿£¤¹¤ë¶Ý¤ò¥À¥Ö¥ë¤Î¸ú²Ì¤Ç¶¯ÎÏ¤ËÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·ù¤Ê¡È¥Ë¥ª¥¤¡É¤òËÉ¤¤¤ÇÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï2189±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡áhttps://www.donki.com/