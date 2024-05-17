¹Åç¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤¹¡¡£´ÈÖ¡¦¾®±à¤¬£·Àï¤Ç£µÅÙÌÜ¤Î·è¾¡ÂÇ¡¡ÂçÀ¥ÎÉ¤¬º£µ¨£²¾¡ÌÜ¡¡º£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤Ãù¶â£±
¡¡¡Ö¹Åç£²¡Ý£°µð¿Í¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢Ãù¶â¤òº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£±¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ïº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Í¶¿¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¹¶¤á¤ë¡£ÀèÆ¬¤Î½©»³¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å£²»à»°ÎÝ¤«¤é¾®±à¤¬±¦ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¾®±à¤Ï£´ÈÖ¤ËºÂ¤ê½é¤á¤Æ¤«¤é£·Àï¤Ç£µÅÙÌÜ¤Î·è¾¡ÂÇ¡£Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£»Í²ó¤Ï£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢½©»³¤ÎÊ»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤Ë£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂçÀ¥ÎÉ¤ÏÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸Þ²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡££¶²ó¤òÅê¤²¡¢°ìÅÙ¤â»°¼ÔËÞÂà¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¼·²ó¤ÏÔÏ¹¾¤ÈÌðºê¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£