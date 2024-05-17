±Æ»³Í¥²Â¡Ö¡È½é¿´¼ÔÌÌ¡É¤¬¤Ç¤¤ëº£¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡× ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ª
»ý¤ÁÁ°¤Î¹¥´ñ¿´¡¢Ãµµæ¿´¤Î¶¯¤µ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤¬¡¢ÉñÂæ¡ØÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Â¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ê¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Æ§¤ß½Ð¤¹¿´¶¤Ï¡©
¡È½é¿´¼ÔÌÌ¡É¤¬¤Ç¤¤ëº£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤
¼«Ê¬¤Î¿´¿È¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä½ÀÆð¤ËÌÜÉ¸¤òÃ£À®¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤âÂç³èÌö¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢½ã¿è¤Ê¶½Ì£¤Ç¤¹¡£¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤Þ¤Þ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë½Ð¹ç¤¦¤È¤â¤Ã¤È·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤â¼ñÌ£¤â¡¢Á´Éô¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¹âÃÎÇ½»Ø¿ô¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤±¤¬½êÂ°¤Ç¤¤ëMENSA¤Î²ñ°÷¤Ç¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê2µé¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ»³¤µ¤ó¡£ÁïÌÀ¤ÊÈà½÷¤¤¤ï¤¯ÊÙ¶¯¤Î¥³¥Ä¤Ï¡È½ÀÆðÀ¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÙ¶¯¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë»î¸³Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤«¡¢µÕ»»¤ÇºÙ¤«¤¤ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤½¤ì¤ò¤É¤ó¤É¤ó²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¡£¤¿¤À¡¢ËèÆü¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÉ¬¤ºÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤äÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é½ÀÆð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Èº£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤«¤é¤´¤Û¤¦¤Ó¤ò¤¢¤²¤è¤¦¡É¤È¤«¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÄ´»Ò¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Ý¥¥Ã¤ÈÀÞ¤ì¤º¤ËºÙ¤¯Ä¹¤¯´èÄ¥¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½é¿´¼Ô¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Æü¸þºä46¤òºòÇ¯Â´¶È¤·¡¢ºÇ¶á¤ÏÇÐÍ¥¶È¤âËÜ³Ê²½¡£º£Ç¯¤Ï¡Ø¥Ï¥³¥Ó¥ä¡Ù¡Ø½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ù¤ÈÆ±¥¯¡¼¥ë¤Ç2ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ëÉñÂæ¡ØÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ç¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤âÄ©¤à¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉñÂæ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤ª¼Çµï¤Ïº£¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤À¤±¤í¡É¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥É¥é¥Þ¤Ê¤É·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¡È¼Ì¿¿µ²±¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¡£
¡Ö°ìÅÙ¸«¤¿¤éÆ¬¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤¹¤ë»þ¤âÆ¬¤ÎÃæ¤ÎÂæËÜ¤ò¡¢¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¤¿¤É¤ë¤è¤¦¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡ÄÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢»úËë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Î»þ¤â¡¢¸½¾ì¤ÇÂæËÜ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Ëµ¤«¤é¸«¤ë¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ë¾ðÊó¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®Àâ¤È¤«¥Þ¥ó¥¬¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤à¤È¡¢¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ÂæËÜ¤ò¥¹¥Ã¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¹¥¯¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤ËÄÉ¤ï¤ì¤º¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤ª¼Çµï¸þ¤¤À¤Ê¤È¡£½é¤á¤Æ¤Î´Ä¶¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¼þ¤ê¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¤ÂÎ¸³¤Î¾õ¶·¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¶ìÏ«¤â¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±»ß¤áÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¼Â¤ËÍê¤â¤·¤¤¡£
¡ÖËÜÍè¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤·¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤âÄã¤á¤Ç¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤â¤è¤¯¡Ø»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ²¿¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÃ¯¤Ç¤â½é¿´¼Ô¤Î»þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢¤½¤Î¡È½é¿´¼ÔÌÌ¡Ê¤Å¤é¡Ë¡É¤¬¤Ç¤¤ëº£¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£»Ï¤á¤¿¤Æ¤À¤«¤éÄ©Àï¤â¤Ç¤¤ë¤·¼ºÇÔ¤â¤Ç¤¤ë¡£º£¤Ï¤½¤Î¡È½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌ£¤ï¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
»×¹Í¤¬¤Ä¤¤Æâ¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦±Æ»³¤µ¤ó¤¬ÉÔ°Â¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡©
¡ÖÀÎ¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¿Í¤ÈÏÃ¤·¤ÆÊ¶¤é¤ï¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÎÁêÃÌ»ö¤òÊ¹¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¯¤È¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤ò¶¯À©Åª¤Ë³°¸þ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í§¤À¤Á¤È¤«ÀèÇÚ¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¡ª
¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÝ¤µ¤ä¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤âº£¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤âº£Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È±Æ»³¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎå¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£³§¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
My skill up source
Ê£»¨¤ÊÆâÍÆ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡£À¸¤Êý¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃæÌî¿®»Ò¤µ¤ó¤ÎËÜ¡Û¡ÖÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÃæÌî¿®»Ò¤µ¤ó¤ÎËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ø¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÆÇ¤ÎÅÇ¤Êý¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡¿1320±ß¡Ë¡£¸¦µæÆâÍÆ¤Ï¹â¾°¤ÇÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¸¦µæ¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¿Í¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤¹¤´¤¯½ÀÆð¤Ç¡¢²¿¤Ç¤âµÛ¼ý¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡£À¸¤Êý´Þ¤á±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤º³µÍ×¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤«¤é¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¡ÚÎÁÍý¥ì¥·¥ÔÆ°²è¡Û¡ÖÎÁÍý¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥ë¤È¤«¥Ç¥ê¥Ã¥·¥å¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤«¡¢ÎÁÍý¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤Ï¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î¥ì¥·¥ÔÄÌ¤ê¤Ëºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬Î®¤Î¤ä¤êÊý¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÀï½Ñ¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤â³Ø¤Ó¤Ç¤¹¡ª
¡ÚYouTube¤Î²òÀâÆ°²è¡Û¡ÖºÇ¶á¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àï¤¤Êý¤òYouTube¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤â³Ø¤Ó¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÆ°²è¤â¿È¶á¤Ê¤³¤È¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ø¤Ù¤ë¤«¤é¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏNISA¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¤«¤²¤ä¤Þ¡¦¤æ¤¦¤«¡¡2001Ç¯5·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ºòÇ¯¡¢Æü¸þºä46¤òÂ´¶È¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ë 2022¤Ç¤Ï±Ô¤¤Í½ÁÛ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£5·î28Æü¤«¤é¾å±é¤¹¤ëÉñÂæ¡ØÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥é¥ÊÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢¨¡Øanan¡Ù2024Ç¯5·î22Æü¹æ¤è¤ê¡£¼Ì¿¿¡¦Ãö¸¶ Íª¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¹çÅÄÆäº»¡ÊALCATROCK¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦º´Æ£Í§Íü¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦ÌîÂ¼ Ê¸
¡Êby ananÊÔ½¸Éô¡Ë