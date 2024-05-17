¡Ú¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Û¡íËâË¡¤ÎÎ¹¡í ¥È¥é¥Ù¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¢ö
¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼Åìµþ - ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Î "ËâË¡¤ÎÎ¹" ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ù¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬5·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½éÅÐ¾ì¡ª¡¡ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎ¹¤âºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©
¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¡×¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê°ÜÆ°¤Î½Ö´Ö¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
ºîÃæ¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÎó¼Ö¡¦¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÆÃµÞ¡õÁíÊÁ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÆÃµÞ¤È¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¡×¤Î¶âÇóÊ¸»ú¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Û¥°¥º¥ß¡¼¥É¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¾ÝÄ§Åª¤Ê9¤È3¡¿4ÈÖÀþ¤Î¥í¥´¤òÁ¯¤ä¤«¤ÊÇó²¡¤·¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¤Ç¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òËâË¡¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤Æ¡£
¥Ü¡¼¥Ð¥È¥ó¤ÎÇÏ¼Ö¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÇòÇÏ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥Ð¥È¥ó¡×¤Î¶âÇóÊ¸»ú¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡ÖAbove the Clouds¡Ê±À¤Î¾å¡Ë¡×¤ÎÀÄ¤¤Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÇÏ¤ÎÈôæÆ¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¾åÉÊ¤Ê¥µ¥Ã¥Á¥§¥ë¥Ð¥Ã¥°¥µ¥Ã¥Á¥§¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ü¡¼¥Ð¥È¥óËâË¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ú¥ó¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ü¡¼¥Ð¥È¥ó¤È¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÆÃµÞ¤Î¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡¢¥¯¥ë¥È¥¬¤Î¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ÂÄê¡¢¥Ü¡¼¥Ð¥È¥ó¤Î¥µ¥Ã¥Á¥§¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥°¥ê¥Ã¥È¤Î¥Ð¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¥Ï¥°¥ê¥Ã¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¯¤òÁà½Ä¤¹¤ë¤È¤¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¥´¡¼¥°¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ä¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾åÉÊ¤µ¤ÈºÙ¤«¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÞ¯Íî¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤ÁÊª¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡ª
¡ù¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¡×¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê°ÜÆ°¤Î½Ö´Ö¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÆÃµÞ¤È¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¡×¤Î¶âÇóÊ¸»ú¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Û¥°¥º¥ß¡¼¥É¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¾ÝÄ§Åª¤Ê9¤È3¡¿4ÈÖÀþ¤Î¥í¥´¤òÁ¯¤ä¤«¤ÊÇó²¡¤·¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¤Ç¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òËâË¡¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤Æ¡£
¥Ü¡¼¥Ð¥È¥ó¤ÎÇÏ¼Ö¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÇòÇÏ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥Ð¥È¥ó¡×¤Î¶âÇóÊ¸»ú¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡ÖAbove the Clouds¡Ê±À¤Î¾å¡Ë¡×¤ÎÀÄ¤¤Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÇÏ¤ÎÈôæÆ¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¾åÉÊ¤Ê¥µ¥Ã¥Á¥§¥ë¥Ð¥Ã¥°¥µ¥Ã¥Á¥§¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ü¡¼¥Ð¥È¥óËâË¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ú¥ó¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ü¡¼¥Ð¥È¥ó¤È¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÆÃµÞ¤Î¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡¢¥¯¥ë¥È¥¬¤Î¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ÂÄê¡¢¥Ü¡¼¥Ð¥È¥ó¤Î¥µ¥Ã¥Á¥§¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥°¥ê¥Ã¥È¤Î¥Ð¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¥Ï¥°¥ê¥Ã¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¯¤òÁà½Ä¤¹¤ë¤È¤¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¥´¡¼¥°¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ä¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾åÉÊ¤µ¤ÈºÙ¤«¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÞ¯Íî¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤ÁÊª¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡ª
¡ù¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä