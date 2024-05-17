¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¡É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦µþÅÔ¤ÇÏÂÁõ¤Îµó¼°ÈäÏª¤Ë¡ÖÇòÌµ¹¤¤âåºÎï¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê25¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£22Ç¯10·î¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê31¡Ë¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦µþÅÔ¤Çµó¼°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤µó¼°¤«¤éÌó1¥ö·î¸å¤Î4·î¤ËµþÅÔ¤Ç¤â¼°¤òµó¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ÎÌç¤¬µþÅÔ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â¤Ï¸µ¡¹µþÅÔ¤À¤±¤Ç¤ä¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¥Ï¥ï¥¤¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥É¥ì¥¹¤ÈÇòÌµ¹¤¤É¤Á¤é¤âÃå¤ì¤Æ¤É¤Ã¤Á¤â°ã¤Ã¤¿ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÇòÌµ¹¤»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ì½ê¤â¡Ö¥²¥¹¥È¤Î¿Í¿ô¤â¹Í¤¨¤Æµó¼°¤Ï¾å²ìÌÐ¿À¼Ò¡¢ÈäÏª±ã¤Ï¡¡@okakuen¡¡¤Ç¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Û¤Ü¿ÆÂ²¤À¤±¤ÇºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡¡ÈäÏª±ã¤Ç¤Ï¿§ÂÇ³Ý¤âÃå¤¿¤«¤é¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¼Ì¿¿up¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÏÂÁõ¤âÀ¤³¦°ì¤¤ì¤¤¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤¹¡×¡ÖÇòÌµ¹¤¤âåºÎï¡×¡ÖÏÂ¤âÍÎ¤â¥Þ¥¸¤Ç¤É¤Ã¤Á¤â»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£