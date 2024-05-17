Ê¿°Â¤ÎÅÁÅýËÂ¤°±ê¤ÈÉñ¡¡¡Ö¿Å¸æÇ½¡×»Ï¤Þ¤ë¡¢ÆàÎÉ
¡¡¸ÅÅÔ¤Ë½é²Æ¤ÎÅþÍè¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡Ö¿Å¸æÇ½¡×¤¬17Æü¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Î½ÕÆüÂç¼Ò¤È¶½Ê¡»û¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê¿°Â»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅý¤Î¹Ô»ö¡£¶½Ê¡»û¤ò²ñ¾ì¤È¤¹¤ë¡ÖÆîÂçÌç¤Îµ·¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑÀ¤Î®Ç½¡Ö²ÎÀê¡×¤ò¾å±é¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤é¤ÏÇöÌÀ¤«¤ê¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö±éÉñ¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÎÀê¡×¤Ï¡¢²Ã²ì¤Î¹ñ¤Ë½»¤àÎ¤¿Í¤¬Éã¿Æ¤ÈÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿»Ò¶¡¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÎÀê¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤òË¬¤Í¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¶½Ê¡»û½°ÅÌ¤Ë¤è¤ë¤Û¤é³¤¬¹â¡¹¤ÈÌÄ¤ê¡¢±éÌÜ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¿Å¸æÇ½¤Ï869Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¶½Ê¡»û¤ÎË¡²ñ¡Ö½¤Æó²ñ¡×¤¬Í³Íè¤Ç¡¢Ë¡²ñ¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±î³Ú¤¬µ¯¸»¡£³ÆÃÏ¤ÎÌî³°Ç½¤Î¸»Î®¤È¤µ¤ì¤ë¡£