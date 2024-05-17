¥«¥·¥ª¡ÖPRO TREK¡×¡¢·ÚÎÌ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖPRW-35¡×¤Ë¿·¿§
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï5·î17Æü¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖPRO TREK¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖPRW-35-7JF¡×¡ÖPRW-35Y-2JF¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï³Æ44,000±ß¡£
¥«¥·¥ª¡ÖPRO TREK¡×¡¢·ÚÎÌ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖPRW-35¡×¤Ë¿·¿§
ºòÇ¯ÅÐ¾ì¤·¤¿PRO TREK¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¡ÖPRW-35¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¿§¤È¤Ê¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê±ß·Á¥±¡¼¥¹¤Ë»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¡¢ÅÐ»³µÏ¿¤äµ¤°µ¡¿²¹ÅÙ·×¤Ê¤É¤ÎËÜ³Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¸þ¤±µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ëÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¡ÖPRW-35Y-2JF¡×¤Ï¥Ù¥¼¥ë¤ä¥Ü¥¿¥ó¤ËIP½èÍý¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¡ÖPRW-35-7JF¡×¤ÏÁÇºà¤Î¿§¹ç¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ù¥¼¥ë¡¦¥Ü¥¿¥ó¤¬µ±¤¯¡£¼ù»é¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤ë¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä51.2¡ß²£44.6¡ß¸ü¤µ13mm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó45g¡£ËÉ¿åÀÇ½¤Ï10µ¤°µ¡£¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥Õ¥½¡¼¥é¡¼¡Ê¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥ó¥É6¡ÊÅÅÇÈ»þ·×¡Ë¡¢¹âÅÙ·×Â¬¡¢µ¤°µ·×Â¬¡¢Êý°Ì·×Â¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡ÊÀ¤³¦48ÅÔ»Ô¡¦31¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¡Ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢¥¢¥é¡¼¥à¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
PRW-35-7JF
PRW-35Y-2JF
¥«¥·¥ª¡ÖPRO TREK¡×¡¢·ÚÎÌ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖPRW-35¡×¤Ë¿·¿§
ºòÇ¯ÅÐ¾ì¤·¤¿PRO TREK¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¡ÖPRW-35¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¿§¤È¤Ê¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê±ß·Á¥±¡¼¥¹¤Ë»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¡¢ÅÐ»³µÏ¿¤äµ¤°µ¡¿²¹ÅÙ·×¤Ê¤É¤ÎËÜ³Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¸þ¤±µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ëÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä51.2¡ß²£44.6¡ß¸ü¤µ13mm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó45g¡£ËÉ¿åÀÇ½¤Ï10µ¤°µ¡£¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥Õ¥½¡¼¥é¡¼¡Ê¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥ó¥É6¡ÊÅÅÇÈ»þ·×¡Ë¡¢¹âÅÙ·×Â¬¡¢µ¤°µ·×Â¬¡¢Êý°Ì·×Â¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡ÊÀ¤³¦48ÅÔ»Ô¡¦31¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¡Ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢¥¢¥é¡¼¥à¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
PRW-35-7JF
PRW-35Y-2JF