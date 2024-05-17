IKKO¡¢¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¤Ç¥¹¥ä¥¹¥ä¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¿²»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬Àä»¿
¡¡ÈþÍÆ²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIKKO¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÙ·ÆÃæ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIKKO¡¢½÷Í¥¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤40Âå¤Î»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡IKKO¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤·µÙ·Æ¥¿¥¤¥à¡£¡£¡£¡×¤Èµ¤·¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÙ·Æ¤¹¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£È±·¿¤¬¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤Î¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤òËí¤ËÌ²¤ëÍÍ»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤³¤ÎÈ±·¿¤â¡×¡ÖIKKO¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âIKKO¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡Á¤Ã¡×¡ÖµÙ·Æ¤Ç¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÄ«¤«¤é¸æ¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡£IKKO¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÈ¿±þ¤ò¾å¤²¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖIKKO¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷love_ikko¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIKKO¡¢½÷Í¥¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤40Âå¤Î»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡IKKO¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤·µÙ·Æ¥¿¥¤¥à¡£¡£¡£¡×¤Èµ¤·¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÙ·Æ¤¹¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£È±·¿¤¬¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤Î¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤òËí¤ËÌ²¤ëÍÍ»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤³¤ÎÈ±·¿¤â¡×¡ÖIKKO¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âIKKO¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡Á¤Ã¡×¡ÖµÙ·Æ¤Ç¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÄ«¤«¤é¸æ¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡£IKKO¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÈ¿±þ¤ò¾å¤²¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖIKKO¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷love_ikko¡Ë