£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
21:30
¥«¥Ê¥À¹ñºÝ¾Ú·ô¼è°·¹â¡Ê3·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-87.8²¯¥«¥Ê¥À¥É¥ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥é¥È¥Ó¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢CESEE¡ÊÃæ²¤¡¦Åì²¤¡¦ÆîÅì²¤¡Ë²ñµÄ½ÐÀÊ
23:00
ÊÆ·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-0.2%¡¡Á°²ó¡¡-0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
23:15¡¡
¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¡¢¹ñºÝÉ¸½à²½µ¡¹½¡ÊISO¡Ë²ñµÄ½ÐÀÊ
18Æü
1:15¡¡
¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Âç³ØÂ´¶È¼°¤Ç°§»¢
18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¯ー¥°¥éーFRBÍý»ö¡¢¥Ðー¥¸¥Ë¥¢Âç³ØÂ´¶È¼°¤Ç°§»¢
19Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¡¢¥¸¥çー¥¸¥¿¥¦¥óÂç³ØÂ´¶È¼°¤Ç°§»¢
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ê¥À¹ñºÝ¾Ú·ô¼è°·¹â¡Ê3·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-87.8²¯¥«¥Ê¥À¥É¥ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥é¥È¥Ó¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢CESEE¡ÊÃæ²¤¡¦Åì²¤¡¦ÆîÅì²¤¡Ë²ñµÄ½ÐÀÊ
23:00
ÊÆ·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-0.2%¡¡Á°²ó¡¡-0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
23:15¡¡
¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¡¢¹ñºÝÉ¸½à²½µ¡¹½¡ÊISO¡Ë²ñµÄ½ÐÀÊ
18Æü
1:15¡¡
¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Âç³ØÂ´¶È¼°¤Ç°§»¢
18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¯ー¥°¥éーFRBÍý»ö¡¢¥Ðー¥¸¥Ë¥¢Âç³ØÂ´¶È¼°¤Ç°§»¢
19Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¡¢¥¸¥çー¥¸¥¿¥¦¥óÂç³ØÂ´¶È¼°¤Ç°§»¢
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£