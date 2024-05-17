ÍãÉýÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¹Ò¶õµ¡¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ÈÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÄ¶²»Â®¹Ò¶õµ¡¡Ö¥¿¥í¥óA¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ±´Ö´ë¶ÈStratolaunch¡Ê¥¹¥È¥é¥È¥í¡¼¥ó¥Á¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¶õÃæÈ¯¼ÍÊìµ¡¡ÖRoc¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÍãÉý¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÌó117m¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥§¥Ã¥È¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖBoeing 747¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò6µ¡ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥±¥Ã¥È¤ä¹Ò¶õµ¡¤Ê¤É¤Î¶õÃæÈ¯¼Í¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¤ÏÌó250t¤Î¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤òÃæ±ûÍã¤Î²¼Éô¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½éÈô¹Ô¤Ï2019Ç¯4·î13Æü¤Ç¡¢2024Ç¯5·î¤Î»þÅÀ¤Ç¹ç·×14²ó¤ÎÈô¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤ÎÈô¹Ô¤Ï2024Ç¯3·î9Æü¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥È¥í¡¼¥ó¥Á¤¬³«È¯Ãæ¤ÎºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÄ¶²»Â®¹Ò¶õµ¡¡ÖTalon-A¡Ê¥¿¥í¥óA¡Ë¡×ºÇ½é¤Îµ¡ÂÎ¡ÖTA-1¡×¤Ë¤è¤ëÆ°ÎÏÈô¹Ô»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥í¥óA¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ËÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¶õÃæ¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅÀ²Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÈô¹Ô¤·¤¿TA-1¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÅÀ²Ð¡¢²ÃÂ®¡¢¾å¾º¤ËÀ®¸ù¡£À©¸æÃå¿å¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¿¤á¡¢µ¡ÂÎ¤Ï²ó¼ý¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎSpaceNews¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÏÎ¥Î¦¤«¤éÌó4»þ´Ö¸å¤ËÊì¹Á¤Î¥â¥Ï¡¼¥ô¥§¶õ¹Á¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥È¥í¡¼¥ó¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÈô¹Ô»î¸³¥Ç¡¼¥¿¤Ï2024Ç¯¸åÈ¾¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2µ¡ÌÜ¤Ë¤·¤ÆºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¿¥í¥óA¡ÖTA-2¡×¤ÎÈô¹Ô»î¸³¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë3µ¡ÌÜ¤Î¡ÖTA-3¡×¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Source
Stratolaunch - Ready to RocStratolaunch - Stratolaunch Celebrates First Powered Flight of TA-1 Test VehicleSpaceNews - Stratolaunch performs first powered Talon flight
Ê¸¡¿½Ð¸ýÈ»»í¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô