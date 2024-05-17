¡ØSHOGUN ¾·³¡ÙÂçÀ®¸ù¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¡õ3À½ºî·èÄê¡ª
Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÄ¶Âçºî¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡£¼ç±é¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¼ç¿Í¸ø¤òºÆ±é¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó2À½ºî¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆFX¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥·¡¼¥º¥ó3¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÆDeadline¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¡ª¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ö
¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù2¥·¡¼¥º¥ó°ìµó¹¹¿·!?
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¯¥é¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤ò¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬±ÇÁü²½¤·¤¿ÊÆFX¤ÎÀï¹ñ¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ºÇ¶¯¤ÎÉð¾¡È¸×±Ê¡É¤¬¼þ°Ï¤ÎºöÎ¬¤Ë¤è¤êµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾·³¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
Åö½é¡¢Á´10ÏÃ¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÊý¸þÅ¾´¹¡£º£Ç¯5·î¤Ë¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¸×±ÊÌò¤òºÆ±é¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¹¹¿·¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆFX¤Ï¤µ¤é¤Ë°ÕÍßÅª¤ÊÍÍ»Ò¡£ÇÛ¿®¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÊÆHulu¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÏDisney+¡Ë¤È¶¦¤ËÄÉ²Ã2¥·¡¼¥º¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿¿ÅÄ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤êÀ½ºîÁí»Ø´ø¤ÈµÓËÜ¤âÃ´Åö¤¹¤ë¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥³¥ó¥É¥¦¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þ¡¼¥¯¥¹¤âÂ³Åê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À½ºî³«»ÏÆü¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Þ¤ÀÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢µÓËÜ²È¥Á¡¼¥à¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î²Æº¢¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤È¤Î¤³¤È¡£¸¶ºî¼Ô¥¯¥é¥Ù¥ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤¬Â³¤¯¤Î¤«·üÇ°¤¬»Ä¤ë¤¬¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢¥¯¥é¥Ù¥ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥µ¡¼¥¬¡×¤ÎÊÌ¤ÎºîÉÊ¤Ë°Ü¤ë¤Î¤«¡¢¾ðÊó¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
6Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ÈFX»Ë¾åºÇ¤â¹â¤¤À½ºîÈñ¤òÈñ¤ä¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿´ÎÆþ¤ê¤ÎÄ¶Âçºî¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ï¡¢FX»Ë¾åºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦¶ÈÅª¤Ë¤âÈãÉ¾Åª¤Ë¤âÂçÀ®¸ù¡£FX¤Î²ñÄ¹¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥É¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢ËÜºî¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸åÂçµ¬ÌÏ¤Ç¹â¤¤Í½»»¤¬¤«¤«¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¿ÅÄ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀõÌîÃé¿®¤äÊ¿³ÙÂç¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢ËÜºî¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¥·¡¼¥º¥ó2°Ê¹ß¤ÏÉñÂæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯À¤³¦´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¿¿ÅÄ¹Ç·¤ä¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤é¥¥ã¥¹¥È¤¬Ì¾¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÚÆ°²è¡Û