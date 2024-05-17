¡Ú²¦Äç¼£DAY¡Û±Ç²è´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÇÉü¹ï¥æ¥ËT¥·¥ã¥Ä¡¡5·î28Æü¤Îµð¿Í¡¼¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÏµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢5·î28Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ò²¦Äç¼£DAY¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ28ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î41±Ç²è´Û¤Ç»î¹ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÈÆ±¤¸¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤ÎÉü¹ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àT¥·¥ã¥Ä¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¤ªÉ¨¸µ¡¢¶å½£¤Ç¤ÏÊ¡²¬¡Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13¡¢T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇîÂ¿¡¢¥·¥Í¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¾®ÁÒ¡Ë¡¢·§ËÜ¡ÊTOHO¥·¥Í¥Þ¥º·§ËÜ¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á¡Ë¡¢µÜºê¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥·¥Í¥ÞµÜºê¡Ë¡¢¼¯»ùÅç¡ÊTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÍ¿¼¡Ïº¡Ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£