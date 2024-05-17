µ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢3Ç¯8¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤¬¡ÈCITIZEN¡É¥Ö¥é¥ó¥É»þ·×100¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLAYERS of TIME¡×CM¥½¥ó¥°¤Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖÇ¯·î¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤¿¤Á¤¬°é¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤ò¡¢1ËÜ¤ÎÂÀ¤¤GROOVE¡ÊBeat¡Ë¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¡Øthe Beat of Life¡Ù¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êµ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ë
µ×ÊÝÅÄÍø¿¤¬Ìó3Ç¯8¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡Öthe Beat of Life¡×¤ò6·î19Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Öthe Beat of Life¡×¤Ï¡¢¡ÖCITIZEN¡×¥Ö¥é¥ó¥É»þ·× 100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É²£ÃÇ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLAYERS of TIME¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡ÖLAYERS of TIME¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¡£
¡ÖLAYERS of TIME-¤È¤¤ÎÀÑÁØ-¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¿ÍÀ¸¡Ê1ËÜ¤ÎÂÀ¤¤¥Óー¥È¡Ë¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Å¸ü¤Ç¥°¥ëー¥ô¥£ー¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¶ì³Ú¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ß¤À¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²¹¤«¤¤²Î»ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎò»Ë¤È¤½¤ÎÀè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿³Ð¸ç¤È¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÎÄê´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢5·î17Æü¤ËCITIZEN¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎMV¤â¸ø³«¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Çµ×ÊÝÅÄ¤¬¥°¥ëー¥Ö´¶°î¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£µ×ÊÝÅÄÍø¿ ¥³¥á¥ó¥È
CITIZEN¤µ¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»þ·×100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLAYERS of TIME¡×¤ÎCM¶Ê¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡Ö»þ¤ÎÀÑÁØ¡×¡Ö¿Í¤Ï»þ¤ËËá¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎCITIZEN¤µ¤ó¤Î¥Æー¥Þ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤òÆÀ¤Æ¡¢Ç¯·î¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤¿¤Á¤¬°é¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤ò¡¢1ËÜ¤ÎÂÀ¤¤GROOVE¡ÊBeat¡Ë¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¡Öthe Beat of Life¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¿È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.06.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Öthe Beat of Life¡×
µ×ÊÝÅÄÍø¿ OFFICIAL SITE
https://www.funkyjam.com/
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kubota/