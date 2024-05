【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「年月の悲喜こもごもたちが育んできた人生を、1本の太いGROOVE(Beat)に置き換え、『the Beat of Life』ができました」(久保田利伸)

久保田利伸が約3年8ヵ月ぶりの新曲となる「the Beat of Life」を6月19日にデジタルリリースする。

「the Beat of Life」は、「CITIZEN」ブランド時計 100周年を記念したブランド横断コレクション「LAYERS of TIME」のCMソングとして書き下ろした楽曲で、「LAYERS of TIME」というテーマからインスパイアを受けて制作。

「LAYERS of TIME-ときの積層-」というテーマを人生(1本の太いビート)になぞらえた、久保田利伸ならではの重厚でグルーヴィーな楽曲に仕上がった。

「まったく悔いはない」と歩んできた苦楽の道のりを受け入れ、さらに未来に向けて進みだす。そんな背中を押してくれる温かい歌詞は、これまで積み上げてきた、人それぞれの歴史とその先に対しての堂々とした覚悟と、胸が熱くなるような肯定感を与えてくれる。

なお、5月17日にCITIZENバージョンのMVも公開。様々なシチュエーションで久保田がグルーブ感溢れるサウンドにのって躍動している姿をぜひチェックしよう。