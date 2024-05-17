¼«Ì±¤ÎÃ±ÆÈ°Æ¤Ç¡Ö¿®Íê²óÉü¤ò¡×¡¡²ÏÌî¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ½ä¤ê
¡¡²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£µ¶è¡Ë¤Ï£±£·Æü¤Î³ÕµÄ¸å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±Æ±Æü¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¹ñ²ñ¤ËË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÀ¯¼£²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Íè½µ¤Ë¤âÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤ÎË¡°Æ¤¬½Ð¤½¤í¤¦¤³¤È¤ÇË¡°Æ¿³µÄ¤äÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢À¯¼£²þ³×¤ÎµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£
¡¡²ÏÌî»á¤ÏÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ÆÅÞ³Æ²ñÇÉ¤Ç¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤È¤·¤ÆÁíÌ³¾Ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£