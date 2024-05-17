¡Ö²È»ö¤ÏºÊ¤ÎÌòÌÜ¡ª¡×¡ÚÄ¶Äâ¼ç´ØÇò¤ÊÉã¡Û¤¬ ¢ª ¤¢¤ëÆü¡ØÉ÷Ï¤ÁÝ½üÃ´Åö¡Ù¤Ë¡ª Éã¤òÊÑ¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡©
º£¤ÏÃË½÷Ê¿Åù¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¾¼ÏÂ°ì·å¤Î»þÂå¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬¡ÖÄâ¼ç´ØÇò¤ÊÉ×¤È²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ëºÊ¡×¤È¤¤¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷Ê¿Åù¤ÎÍýÇ°¤¬½ù¡¹¤Ë¹¤Þ¤ëÃæ¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Î²ÈÄí¤Ï¸ÅÉ÷¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¶Äâ¼ç´ØÇò¡ª¡ª »Ò¤É¤â¤«¤é¸«¤ë¤È°ÛÍÍ¤ÊÉã
Êì¿Æ¤¬²È»ö¤òÁ´Éô°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Éã¿Æ¤Ï²¿¤ÎÉÔ¼«Í³¤â¤Ê¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Éã¿Æ¤¬Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡¢Í§¿Í¤Ï´ò¤·¤¤¤ÈÆ±»þ¤ËÀÚ¤Ê¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§fumo
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Yuki.K