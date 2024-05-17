Æü¹Ò¡¢Á´Èó¾ï¸ý¤ËµÒ¼¼¾èÌ³°÷ÇÛÃÖ¡¡°ÂÁ´À¸þ¾åÁÀ¤¤¡¢7·î1Æü¤«¤é
¡¡Æü¹Ò¤Ï17Æü¡¢±¿¹Ò¤¹¤ëÄê´üÊØ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÈó¾ï¸ý¤ËµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö1·î¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¾×ÆÍ±ê¾å»ö¸Î¤Î¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ÂÁ´À¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¸þ¾å¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£¾èÌ³°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¹Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâÀþ¤È¹ñºÝÀþ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7·î1Æü¤«¤éÈó¾ï¸ý¤ÈÆ±¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤ë8¿Í°Ê¾å¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¡£Â¾¤Îµ¡¼ï¤Ç¤Ï´û¤ËÁ´Èó¾ï¸ý¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ëÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾èµÒ¾è°÷379¿ÍÁ´°÷¤¬Ã¦½Ð¤·¤¿±©ÅÄ¤Î»ö¸Î¤Ç¤âÅö»þ¡¢Á´Èó¾ï¸ý¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÇÛÃÖ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¹Ò¶õÏ«ÁÈÏ¢Íí²ñ¤¬Á´Èó¾ï¸ý¤Ø¤ÎÇÛÃÖ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£