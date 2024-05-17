84ºÐ»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù»á¡ÖÍ×²ð¸î£µ¡×¹ðÇò¡¡17Ç¯¤Ë´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥ÁÈ¯¾É¡¢¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤âÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Î»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤¬17Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Í×²ð¸î»Ø¿ô¤¬¡Ö4¡×¤«¤é¡Ö5¡×¤Ë°ú¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
17Ç¯¤Ë´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤òÈ¯¾É¤·¡¢¸½ºß¤ÏÍ×²ð¸î4¤Î¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍ×²ð¸î5¡×¤Ë°ú¤¾å¤¬¤ë½ñÎà¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Í×²ð¸î4¤òÂ´¶È¤·5¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤Î¼Â´¶¤È¤Ï¤ä¤ä°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¼ê¸ü¤¤²ð¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Í¤êÆñ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¸¶¹Æ¼¹É®¡¢SNS¤ÎÈ¯¿®¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÍ×²ð¸î5¤Î³§¤µ¤ó¡¢¿´Ë¤«¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÈáÁÔ¤Ê·è°Õ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÌÀÆü¤ÏÌÀÆü¤ÎÉ÷¤¬¡¡³Î¤«¤Ë¿á¤¯¤À¤í¤¦¡£¡¡¤Ç¤â¡¢¸þ¤«¤¤É÷¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Åö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´üÂÔ¤Ï¡¡¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£Æü²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Ç¤ÆÀ¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ÌÀÆü¤Î½çÉ÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤Èµ½Ò¡£
»ÖÌÐÅÄ»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤É¤¦¤«¤´Ä¹Ì¿¤ò¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¸ü¤¯²ð¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¡¢¹¹¤Ë·ò¹¯¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÍ×²ð¸î5¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¡¢¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¤Ê¤ÉÎå¤Þ¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£