À¤³¦°ìÈþÌ£¤·¤¤»ÔÈÎ¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò·è¤á¤ë¡ÖSAKE COMPETITION 2024¡×·è¿³²ñ³«ºÅ¡¡6¡¦12¿³ºº·ë²ÌÈ¯É½
¡¡¡ÖSAKE COMPETITION¡Ê¥µ¥± ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢À¤³¦°ìÈþÌ£¤·¤¤»ÔÈÎ¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò·è¤á¤ëÉÊÉ¾²ñ¡ÖSAKE COMPETITION 2024¡×¤ÎÍ½¿³²ñ¤È·è¿³²ñ¤ò¡¢14Æü¤«¤é16Æü¤Î3Æü´Ö¡¢¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ç¤¯¤ë¤Þ¤ì¤¿¼òÉÓ¡Ä¡ÖSAKE COMPETITION 2024¡×¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Î¿³ºº¤Ï¡¢¡Ö½ãÊÆ¼òÉôÌç¡×¡Ö½ãÊÆ¶ã¾úÉôÌç¡×¡Ö½ãÊÆÂç¶ã¾úÉôÌç¡×¡ÖSUPER PREMIUMÉôÌç¡×¤ÎÁ´4ÉôÌç¡£µ»½Ñ»ØÆ³¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿äÁ¦¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¼ò¤ÎÂ¢¸µ¤äÍ¼±¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÈÆüËÜ¼ò¶È³¦¤ÎÀº±Ô¡É¿³ºº°÷Á´22Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áí½ÐÉÊ¼ò1000ÅÀ¤ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSAKE COMPETITION 2024¡×¤Î¿³ºº°÷¡¢Ê¡Åç¸©¼òÂ¤ÁÈ¹çÆÃÊÌ¸ÜÌä¤ÎÎëÌÚ¸Æó»á¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À½Â¤¡¦ÃùÂ¢¡¦½Ð²Ù¤ÎÁ´¤Æ¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¾å°Ì¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Å¬ÅÙ¤Ë¹áÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì£Á´ÂÎ¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½ÐÉÊ¼ò¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¿³ºº°÷¤Î¤Ï¤»¤¬¤ï¼òÅ¹¡¦Ä¹Ã«Àî¹À°ì»á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¼ò¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜ²ñ¤Î³«ºÅ°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¼ò¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¼ò¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹¤¯³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖSAKE COMPETITION 2024¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤Ï¡¢6·î12Æü¤Ë¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤Ë¤ÆÈ¯É½¤ª¤è¤ÓÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖSAKE COMPETITIOPN 2024¡×¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È
¡Ú¤Ï¤»¤¬¤ï¼òÅ¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ä¹Ã«Àî¹À°ì»á¡Û
¡½¡½¡ÖSAKE COMPETITION¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖºòÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿¡ØÀã¤Î¾¾Åç¡Ê³¤-KAI- ¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì½ãÊÆ¸¶¼ò¡Ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¼ò¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¤½¤ó¤Ê¤ª¼ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÆüËÜ¼ò¶È³¦¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¼ò¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹¤¯³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÊ¡Åç¸©¼òÂ¤ÁÈ¹çÆÃÊÌ¸ÜÌä¡¦ÎëÌÚ ¸Æó»á¡Û
¡½¡½º£²ó¤Î¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î·¹¸þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À½Â¤¡¦ÃùÂ¢¡¦½Ð²Ù¤ÎÁ´¤Æ¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¾å°Ì¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Å¬ÅÙ¤Ë¹áÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì£Á´ÂÎ¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡Ú»Ê²´Ã°¼òÂ¤ ÅÎ»á¡¦ÀõÌîÅ°»á¡Û
¡½¡½º£²ó¤Î¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖµîÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ªÊÆ¤¬¾¯¤·¹Å¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿Â¢¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÏÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤Ì£¤ÎÎÉ¤¤¤ª¼ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ç¤¯¤ë¤Þ¤ì¤¿¼òÉÓ¡Ä¡ÖSAKE COMPETITION 2024¡×¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Î¿³ºº¤Ï¡¢¡Ö½ãÊÆ¼òÉôÌç¡×¡Ö½ãÊÆ¶ã¾úÉôÌç¡×¡Ö½ãÊÆÂç¶ã¾úÉôÌç¡×¡ÖSUPER PREMIUMÉôÌç¡×¤ÎÁ´4ÉôÌç¡£µ»½Ñ»ØÆ³¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿äÁ¦¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¼ò¤ÎÂ¢¸µ¤äÍ¼±¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÈÆüËÜ¼ò¶È³¦¤ÎÀº±Ô¡É¿³ºº°÷Á´22Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áí½ÐÉÊ¼ò1000ÅÀ¤ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¿³ºº°÷¤Î¤Ï¤»¤¬¤ï¼òÅ¹¡¦Ä¹Ã«Àî¹À°ì»á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¼ò¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜ²ñ¤Î³«ºÅ°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¼ò¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¼ò¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹¤¯³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖSAKE COMPETITION 2024¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤Ï¡¢6·î12Æü¤Ë¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤Ë¤ÆÈ¯É½¤ª¤è¤ÓÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖSAKE COMPETITIOPN 2024¡×¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È
¡Ú¤Ï¤»¤¬¤ï¼òÅ¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ä¹Ã«Àî¹À°ì»á¡Û
¡½¡½¡ÖSAKE COMPETITION¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖºòÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿¡ØÀã¤Î¾¾Åç¡Ê³¤-KAI- ¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì½ãÊÆ¸¶¼ò¡Ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¼ò¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¤½¤ó¤Ê¤ª¼ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÆüËÜ¼ò¶È³¦¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¼ò¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹¤¯³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÊ¡Åç¸©¼òÂ¤ÁÈ¹çÆÃÊÌ¸ÜÌä¡¦ÎëÌÚ ¸Æó»á¡Û
¡½¡½º£²ó¤Î¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î·¹¸þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À½Â¤¡¦ÃùÂ¢¡¦½Ð²Ù¤ÎÁ´¤Æ¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¾å°Ì¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Å¬ÅÙ¤Ë¹áÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì£Á´ÂÎ¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡Ú»Ê²´Ã°¼òÂ¤ ÅÎ»á¡¦ÀõÌîÅ°»á¡Û
¡½¡½º£²ó¤Î¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖµîÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ªÊÆ¤¬¾¯¤·¹Å¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿Â¢¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÏÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤Ì£¤ÎÎÉ¤¤¤ª¼ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×