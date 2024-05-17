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The Egyptian pyramid chain was built along the now abandoned Ahramat Nile Branch | Communications Earth & Environment
https://www.nature.com/articles/s43247-024-01379-7
Found at last: long-lost branch of the Nile that ran by the pyramids
https://www.nature.com/articles/d41586-024-01449-y
Discovery may explain why Egyptian pyramids were built along long-lost Ahramat branch of the Nile
https://phys.org/news/2024-05-discovery-egyptian-pyramids-built-lost.html
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