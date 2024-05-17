ÆóµÜÏÂÌé¡¢¾¾ËÜ½á¤ÎÆÈÎ©¤Ë»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡ÖÍ§¤È¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¡×¡ÖÈà¤Î»ö¤¬¹¥¤­¤Ç¤¹¤è¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/05/17¡ÛÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¾¾ËÜ½á¤¬ÆÈÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆóµÜÏÂÌé¡¢¥¹¥¿¡¼¤ÎÊÒÎÚ¸«¤»¤ëÍÄ¾¯´ü

¢¡ÆóµÜÏÂÌé¡¢¾¾ËÜ½áÆÈÎ©¤Ø¤Î»×¤¤¤Ä¤Å¤ë


¾¾ËÜ¤Ï16Æü¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Íò¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ÆóµÜ¤Ï¡ÖÆ¯¤¯»þ¤ÏÆ±»Î¡£¼ò¤ò°û¤à»þ¤Ï²ÈÂ²¡£Ì¤Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦»þ¤ÏÍ§¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Ì¤Íè¤Ø¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Ê¤éÍ§¤È¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤·¤Ç¤­¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é´î¤ó¤Ç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤½¤ì°ÌÈà¤Î»ö¤¬¹¥¤­¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ï¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£


¢¡ÆóµÜÏÂÌé¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á


¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¡Ö¹æµã¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ë¥Î¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡ÖËö¥º¡Ê¾¾ËÜ¤ÈÆóµÜ¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¾¡Ë¤Î´Ø·¸À­¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

¡ÚNot Sponsored µ­»ö¡Û