ËÙÅÄ°«¡¡°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡¡¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡Ö¸ø³«¼ýÏ¿¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ°«¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£Ê¡½£×£Á£Ö£Å¡Ö£Å£Î£Å£Ï£Ó¡¡£Æ£Ï£Ò¡¡£Ï£Õ£Ò¡¡£Å£Á£Ò£Ô£È¡½£Ï£Î£Å¡¡£Â£Ù¡¡£Ï£Î£Å¡½¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£´·î£²£¶Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙÅÄ¡£·ëº§»ØÎØ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëËÙÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¸ø³«¼ýÏ¿¤Ï£´¤«·î¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï½÷Í¥¡¦¾®ÎÓÎÃ»Ò¤ò·Þ¤¨¡¢ËÙÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¾®ÎÓ¤Ï¡Ö£´ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÏËÙÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¿ÈÄ¹¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÔ»ÔÇÀ¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¢¥°¥ê¥³¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ê£Á£Ç£Ò£É£Ë£Ï¡¡£Æ£Á£Ò£Í¡Ë¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¾®ÎÓ¤Ï¡Öº£¤Ï¥ë¥Ã¥³¥é¤Ê¤É¤ÎÍÕ¤â¤ÎÌîºÚ¡¢¥Ï¡¼¥ÖÎà¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£ËÙÅÄ¤Ï¡Ö¶½Ì£¤¬¤ï¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½÷Í¥¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÆ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¡£¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙÅÄ¤Ï¡¢£´·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§Êó¹ð¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Æü¡¹³Ú¤·¤¯¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£