½µ5¤ÇÍú¤¤¿¤¤¤«¤â♡¡ÚZARA¡Û³Ú¤Á¤ó¤Ê¤Î¤Ë¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥µ¥ó¥À¥ë¡×¡ª
¥Òー¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡© ¤½¤ó¤Ê¥µ¥ó¥À¥ë¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤¬²ò·è¡ª º£²ó¤Ï³Ú¤ËÍú¤±¤ë¤Î¤Ë¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥µ¥ó¥À¥ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¥³ー¥Ç¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥µ¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢½µ5¤ÇÍú¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â♡
ZARA¥µ¥ó¥À¥ë¤ÇÂ¸µ¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¥²¥Ã¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¯¥í¥¹ ¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥ì¥¶ー ¥Õ¥é¥Ã¥È ¥¹¥é¥¤¥É¥µ¥ó¥À¥ë¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤ËÆëÀ÷¤à¥Ùー¥¸¥å¥µ¥ó¥À¥ë¤â¡¢¥ì¥¶ーÁÇºà¤Ê¤é¥µ¥Þ¸«¤¨¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤¹¤®¤º¤Ë¡¢Â¸µ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥é¥¯¥·ー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥³ー¥Ç¤È¤ÎÁêÀ¤âgood¡£
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥é¥ß¥Íー¥ÈÁÇºà¥¯¥í¥¹¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ーÉ÷¥µ¥ó¥À¥ë¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µ±¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂ¸µ¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥µ¥ó¥À¥ë¡£¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ò½Õ²Æ¤é¤·¤¯¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¡ý
ftnËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÚZARA¤ÎÂÎ·¿¥«¥Ðー¥È¥Ã¥×¥¹¡Û¤Ê¤ÉºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M