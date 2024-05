女優の堀田茜(31)が17日、東京・シンボルプロムナード公園でナビゲーターを務めるラジオ番組「ENEOS FOR OUR EARTH ―ONE BY ONE―」(土曜後2・00)の公開収録を行った。

先月26日に一般男性との結婚を発表してから初の公の場。ベージュのシャツに白のボトム姿で登場した。

前半の収録ではモデルで株式会社AGRIKO代表取締役の小林涼子(34)をゲストに迎え、トークを行った。新潟で稲作をはじめとした農業継承事業を行う小林のエピソードに「聞けば聞くほど魅力的な方。きょうお会いして大好きになりました。目が輝いていて、やりがいのある仕事なんだなと思いました」と興味深そうに耳を傾けた。

後半ではENEOSが進める廃食用を利用した油次世代の航空燃料「SAF」の取り組みについて説明を受けた。最後まで私生活に言及することはなかったが「楽しみながら収録できましたし、かなり貴重な収録になりました。皆さんにとっても凄く楽しい時間になったんじゃないでしょうか」とコメント。結婚発表後初めての公開収録に手応えを感じた様子だった。

この収録の模様は25日と6月1日の2回に分けて、放送される。