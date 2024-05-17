ÏÓ¤â²ÚÔú¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¤è¤ê¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¡×¥Î¡¼¥¹¥êµ¤Ì£¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
¸ª¤òÊ¤¤Ã¤ÆÏÓ¤Î²ÚÔú¸«¤¨¤â±é½Ð
¹¤á¤Î¥¢¡¼¥à¥Û¡¼¥ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤è¤ê¤â¼ã´³Ä¹¤á¤Î¤½¤Ç¡£¤½¤·¤ÆÂÎ¤Ë¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¤½¤ó¤ÊÏÓ¤ò²ÚÔú¤Ë¸«¤»¤ë¡Ö¸ª¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤½¤Ç¡×¤Ç¡¢ÎÃ¤·¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È´¶³Ð¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÇò
Çò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ 36,300±ß¡¿ebure¡Êebure GINZA SIXÅ¹¡Ë¡¡¥¯¥ê¥¢¤ÊÇò¤¬À¸¤¤ë¡¢Ä¾ÀþÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¡£¥¹¥¨¥Ã¥ÈÉ÷¤Îµ¤³Ú¤µ¤¬°ì½õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿§¤ß¤æ¤¨¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òOFF¡£¸ª¤¬±£¤ì¤ë¤½¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¶á¤¤¿§Ì£¤ÇÃå¤ä¤¹¤¤¡Ö½Â¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¡×
¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥¿¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ 16,500±ß¡¿SLOANE¡Ê¥¶ ¥·¥ç¥Ã¥× ¥¹¥í¡¼¥ó ¿·ÀÅ²¬¥»¥Î¥ÐÅ¹¡Ë¡¡¸ª¸ý¤ò¤ä¤ä¹¤á¤Ë¡¢¥¢¡¼¥àÉôÊ¬¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸ª¤«¤éÏÓ¤Î¾åÉô¤òºÙ¤¯¸«¤»¤ëÀß·×¡£¥«¥Ã¥È¥½¡¼ÁÇºàÆÃÍ¤Î½ÄÍî¤Á¤¹¤ë¤È¤í¤ß´¶¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò·ÁÀ®¡£¤½¤Ç¸ý¤Î¥¿¥Ã¥¯¤ÇÏÆ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÇÛÎ¸¤â¡£
¥ê¥Í¥ó¤Ê¤Î¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤
¹õ¥ê¥Í¥ó¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ 47,300±ß¡¿SACRA¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥Ö¡Ë¡¡¼Á´¶¤Ë¤É¤³¤«¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£½Ä¤ËÎ®¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÄ¾·ë¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿Í¤Ë
¢ä¡ÚÁ´18Ãå¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥ëUP¡¦¥«¥Ð¡¼¡Ä¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¡ÖÍýÁÛ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡×Ãå²ó¤·¤â¤¤¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹