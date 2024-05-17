À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤Î»³·Á¤Ç¥µ¥¯¥é¥ó¥ÜºîÊÁÄ´ºº¡¡£²¤Ä¤Î¼Â¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¡ÖÁÐ»Ò²Ì¡×Â¿¤¯³ÎÇ§¡¡½Ð²Ù¤Ç¤¤º·üÇ°¹¤¬¤ë
º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤ÎÀ¸°é¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëºîÊÁÄ´ºº¤¬¤¤ç¤¦¡¢¸©Æâ48¤Î±àÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Ï¡¢¼Â¤¬2¤Ä¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÁÐ»Ò²Ì¡×¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤ÈJA¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢Â¼»³¡¦ÃÖ»òÃÏÊý¤Ç¡Öº´Æ£¶Ó¡×¤ä¡Ö¹È½¨Êö¡×¤òºÏÇÝ¤¹¤ë±àÃÏ¹ç¤ï¤»¤Æ48¤«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Å·Æ¸»Ô¹ÓÃ«¤Î±àÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¿¦°÷¤é¤¬Ãå²Ì¤·¤¿¼Â¤Î¿ô¤äÂç¤¤µ¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Ç²Ö²ê¤ÎÀ¸°é¤¬°Û¾ï¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤á¤·¤Ù¤¬2ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÁÐ»Ò²Ì¡×¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸©¤Ï¼ýÎÌ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚON¡Û¸©ÇÀÎÓ¿å»ºÉô µ»½ÑÀïÎ¬´ÆÃæÌî·û»Ê¤µ¤ó¡Ö¤¶¤Ã¤È¸«¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤ÉÁÐ»Ò²Ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤³¤³¤Ïº´Æ£¶Ó¤Î±àÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹È½¨Êö¤Ï°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÊÁÐ»Ò²Ì¤¬¡ËÂ¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥Çー¥¿¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×
¸©¤Ï¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤òº£·î21Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£