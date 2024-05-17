²þÀµÊüÁ÷Ë¡¡¢TVÎ¥¤ì²ÃÂ®¤ËÂÐ±þ¡¡NHK¼õ¿®ÎÁ¡¢¸øÊ¿ÉéÃ´¤¬²ÝÂê
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÖÁÈÇÛ¿®¤ò¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ÈÆ±¤¸NHK¤Î¡ÖÉ¬¿Ü¶ÈÌ³¡×¤È¤¹¤ë²þÀµÊüÁ÷Ë¡¤¬À®Î©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Í¥Ã¥È»ëÄ°¼Ô¤â¼õ¿®ÎÁÄ§¼ý¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·Á¤À¤¬¡¢¼õ¿®ÎÁ¤Î¸øÊ¿ÉéÃ´¤Ë¸þ¤±¤¿À©ÅÙÀß·×¤ä¡¢ÈîÂç²½¤Î·üÇ°Ê§¿¡¤Ê¤É»Ä¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡£¥Í¥Ã¥È»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Î¤¢¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡NHK¤Î¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤Î2018Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï7122²¯±ß¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¶áÇ¯¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¿ûµÁ°ÎÁ°¼óÁê¤¬·«¤êÊÖ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤¿¼õ¿®ÎÁÃÍ²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢24Ç¯ÅÙ¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë6Àé²¯±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤À¡£¥Í¥Ã¥È»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤âÄ§¼ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼ýÆþ¸º¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤ÏNHK¤¬¤³¤ì¤«¤éµÍ¤á¤ë¡£¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¼õ¿®ÀßÈ÷¤ò»ý¤ÄÀ¤ÂÓÃ±°Ì¤Ç¤ÎÄ§¼ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¾ì¹ç¤Ï½êÍ¤¹¤ë¸Ä¿Í¤´¤È¤ËÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬º£¸å¤Î¸¡Æ¤²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£