女優でモデルの堀田茜(31)が17日、都内で、ナビゲーターを務める、J−WAVE「ENEOS FOR OUR EARTH −ONE BY ONE−」(土曜午後2時)公開収録を行った。堀田は先月26日、自身のインスタグラムで、一般男性との結婚を発表後、初の公の場となったが、言及はしなかった。

この日はゲストに小林涼子(34)を迎え、堀田は「中学生の時に小林さんの作品を見てから大ファン」と笑顔。女優業だけでなく、起業家として2021年5月に株式会社AGRIKO(アグリコ)を設立した小林は「自分で作ったお米は魅力的です。農業での取り組みが女優業にもつながっている」とコメントした。

公開収録に「フードフェスの中での収録はとても新鮮でうれしかったです。貴重なお話も聞けました。勉強になることばかりで、SDGsは奥深いなと感じています」とした。

堀田はインスタグラムで「かねてよりお付き合いしておりました一般男性の方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。今後も活動は続ける予定で「これからも一つ一つのお仕事を大切にし、感謝と謙虚の気持ちを忘れず、より一層精進して参ります」とつづっていた。