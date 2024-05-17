ºê»³¤Ä¤Ð¤µ¡¢°ÂÀ¾¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÂ¼¿´½Ð±é¡¡»°¿Í¼Çµï¡Ø²øÊª¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬·èÄê¡õ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«
2024Ç¯5·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë～6·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ß¤¦¤êÂç¼êÄ®¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡¢»°¿Í¼Çµï¡Ø²øÊª¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯1·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö3%¡×¤¬YouTube¤Ç128Ëü²óºÆÀ¸5·î17Æü»þÅÀ¡Ë¤¹¤ëÅù¡¢º£¡¢ÃíÌÜ¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤µ¤È¤¦¡£¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÎ®¤ì¤ë¿§¤Ï¡×¤¬ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¡£·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¤µ¤È¤¦¡£¤Ï¡Ö¿Í¤Ï±Æ¶Á¤·¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤½¤Î»ö¼Â¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤ê¿§Ç»¤¯»Ä¤ê¡¢ÃÇ¤Ä¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»°¿Í ¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áµî¤Î»ö¼Â¤ò³Æ¡¹¤Îµ÷Î¥¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢»þ¤Ëµö¤¹¤³¤È¤ä°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÀ¸¤Êý¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤È¤¦¡£¤ÎÀ¼¤Ç¡¢²Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤È¤¦¡£
½Ð±é¤Ïºê»³¤Ä¤Ð¤µ¡¢°ÂÀ¾¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÂ¼¿´¡£ÉñÂæ¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï»°¿Í¤À¤±¡£²øÊª¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¢¤ëÃË¤È¤½¤ÎÃË¤Î»°¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·àÃæÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò»°¿Í¤Ç±é¤¸¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»°¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬Áó¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¡¢Î¦µ×¡Ê¤ê¤¯¡Ë¡¢±§³¤¡Ê¤¦¤ß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÆ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê»°¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºê»³¤Ä¤Ð¤µ
°ÂÀ¾¿µÂÀÏº
ÅÄÂ¼¿´
º£ºî¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø°Ì´¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤ÎÌÚ²¼È¾ÂÀ·àºî²È¤È¤·¤Æ¡¢¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¡¢»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤ò¸«¤»Â³¤±¤ëµ©Âå¤Î¥Þ¥ë¥Á¥íー¥ë¤¬¡¢ÀäÌ¯¤ÊÊª¸ì¹½À®¤È»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÉúÀþ¤òÄ¥¤ë¿·ºî²ñÏÃ·à¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹¡£±é½Ð¤¹¤ë¤Ï·àÃÄ¾¯Ç¯¼ÒÃæ¤ä¡Ö¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÇöºùµ´¿¿²þ¡ÙÅÚÊýºÐ»°ÊÓ¡×¤ÎÌÓÍøÏË¹¨¡Ê¾¯Ç¯¼ÒÃæ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¤È¤â¤ËµÓËÜ¤òÉÁ¤¤¤¿Æó¿Í¤¬¡¢ËÜÉñÂæ¤Ç¤ÏµÓËÜ¤È±é½Ð¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê²ñÏÃ·à¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹