Áë¸ý¤Çº¾µ½¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡¡JA¤Î¿¦°÷¤Ë´¶¼Õ¾õ
Áë¸ý¤Çº¾µ½¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤·¤¿¤È¤·¤Æ17Æü¡¢·Ù»¡¤«¤éJA¤Î¿¦°÷¤Ë´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´¶¼Õ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢JA¤ß¤¨¤Ê¤«µ×µï»ÙÅ¹¤ÎÃæÅç·ò»ÙÅ¹Ä¹¤È±öÅÄ²Æ¼Â¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Àè·î16Æü¡¢±öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍèÅ¹¤·¤¿80Âå¤Î½÷À¤«¤é¡ÖÄê´üÃù¶â¤ò²òÌó¤·¤¿¤¤¡£ÌÅ¤Ë¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢»ö¾ð¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¿ôÆüÁ°¤Ë·Ù»¡¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÈÈ¿Í¤À¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¿¤¤¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¸ýºÂ¤Î¤ª¶â¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éº¾µ½¤òµ¿¤¤¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËèÆü¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¤ÎÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¨¤ë¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈµîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î¸©Æâ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²·ï¿ô¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤«¤é132·ïÁý¤¨¤Æ274·ï¤Ë¡¢Èï³²³Û¤âÌó3²¯3100Ëü±ßÁý¤¨¤ÆÌó7²¯760Ëü±ß¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é°ú¤Â³¤º¾µ½¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅÆî·Ù»¡½ð¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¹âÎð¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤Êý¤Ë¤âÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢·Ù»¡¤ä²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£