µð¿Í¡Öµ´Ìç¡×¥Þ¥Ä¥À¤ÇÅêÂÇ¤Ë¥Á¥°¥Ï¥°¡¡Ì¾¼ê¡¦ÌçÏÆ¤¬ÄÁ¤·¤¯£²¼ººö¡¡Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç´Ý¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬·Ò¤²¤º
¡¡¡Ö¹Åç¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬¡Öµ´Ìç¡×¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢ÅêÂÇ¤Ë¥Á¥°¥Ï¥°¤È¤·¤¿Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£
¡¡»Í²ó¡¢£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£½©»³¤ÎÆó¥´¥í¤Ç£´¡Ý£¶¡Ý£³¤ÎÊ»»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Í··â¡¦ÌçÏÆ¤ÎÁ÷µå¤¬È¿¤ì¤ÆÊ»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£ÌçÏÆ¤Ï¡¢»°²ó¤Ë¤â½©»³¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤Ç¤¤º¡¢¤³¤ÎÆü£²¼ººö¤ÈÌ¾¼ê¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î¹¶·â¡£ÀèÆ¬¤ÎÌçÏÆ¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¸Í¶¿¤Ïµ¾ÂÇ¤ò»î¤ß¤¿¡£Êáµå¤·¤¿ÂçÀ¥ÎÉ¤ÏÆóÎÝÁ÷µå¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬È¿¤ì¤Æ°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¹¤²¤¿¡£¤À¤¬¡¢´Ý¤¬£²¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÊá¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤âÂÇ¤Á¾å¤²¤ÆÃæÈô¤Ç£²»à¡£Â³¤¯µÈÀî¤ÎÍ·¥´¥í¤òÌðÌî¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¡¢ËþÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢²¬ËÜÏÂ¤¬º¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ïºòµ¨¡¢£³¾¡£¹ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤¿µ´Ìç¡£Á°¥«¡¼¥É¤Ç¤â£±ÇÔ£²Ê¬¤±¤È¶ìÀï¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤¡£