ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ØBelieve¡Ù¡È¿Íµ¤½÷Í¥¡É±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÉ¿ÊÑ¡Ä¡Ö´üÂÔ³°¤ì´¶¡×¤Ë»ëÄ°¼Ô¥¬¥Ã¥«¥ê¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¤¡×
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¤¨¡¼»³ËÜÉñ¹á¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡µÕ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Õ
¡Ô»³ËÜÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤Î°ÇÂÄ¤Á¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ä¡Õ
¡Ô³Î¤«¤ËËÜµÜ¡Ê»³ËÜÉñ¹á¡Ë¤Ï¾¡¼ê¤Ë¼í»³Î¦¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¤ÏÌ£Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¥·¥ç¥Ã¥¯¡Õ
5·î16Æü¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê51¡Ë¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ØBelieve¡½·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡½¡ÙÂè4ÏÃ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½é²óÊüÁ÷¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»³ËÜÉñ¹á¡Ê26¡Ë±é¤¸¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¡ÈÉ¿ÊÑ¡É¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÏÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤ÎÅÚÌÚÀß·×ÉôÉôÄ¹¤Ç¡¢¶¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¼í»³Î¦¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¼«¤éÀß·×¤·¤¿¶¶¤Î·úÀßÃæ¤Ë»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤¹ÊøÍî»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤À¤¬¡¢±£ÊÃ¤·¤¿»ö¼Â¤òÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯Ã¦¹ö¤ò·è¹Ô¡£Éô²¼¤ÎÆî±ÀÂç¼ù ¡Ê°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡Ë¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¡¢ÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿½ÅÍ×¾Úµò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤À¡£
¤½¤ó¤Ê½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ý¤µ¤ì¤¿Æî±À¤Îº§Ìó¼Ô¡¦ËÜµÜ³¨Î¤ºÚ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»³ËÜÉñ¹á¡Ê26¡Ë¡£Èà½÷¤âÆî±À¤ÈÆ±¤¸¤¯¼í»³¤òÊé¤¦Éô²¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö³¨Î¤ºÚ¤ÏÅö½é¡¢¼í»³¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊÛ¸î¿Í¡¦½©ß·¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤ÎÏ¢Íí¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æî±À¤Î¸ÀÆ°¤òÉÔ¿³¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¾Úµò¤¬¶´¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¡¢¼í»³¤«¤éÆî±À°¸¤ËÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ø±ÉÅ¾¤¹¤ëº§Ìó¼Ô¤Ë¡¢¡Ø¤¤Ã¤È¼í»³ÉôÄ¹¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬ÉôÄ¹¤Ø¤Î²¸µÁ¤è¤ê¤â¡¢º§Ìó¼Ô¤Ë½ÐÀ¤¤òµá¤á¤ëÂÖÅÙ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¾Úµò±£ÌÇ¤ò¤¿¤¯¤é¤à²ñ¼ÒÂ¦¤È¤ÎÈÄ¶´¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿Æî±À¤Ï¡¢¼í»³¤Ë½ÅÍ×¾Úµò¤òÅÏ¤¹·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬ÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ç½©ß·¤ËÁË»ß¤µ¤ì¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤«¤Ä¤ÆÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÄ¹¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¡¢º§Ìó¼Ô¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿³¨Î¤ºÚ¤Ï¹æµã¤·¤Ê¤¬¤éºøÍð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡¢ÂÔ¹çÀÊ¤Ç½©ß·¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿·º»ö¡¦¹õÌÚ¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¡£¤½¤·¤Æµõ¤í¤ÊÆ·¤ÈÀÅ¤«¤ÊÀ¼¤Ç¡¢¡ÖÆî±À¤µ¤ó¼í»³ÉôÄ¹¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²¿¤«Íê¤Þ¤ì¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¡×¤ÈË½Ïª¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ´Éô¡¢¼í»³ÉôÄ¹¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈµÕº¨¤ß¤·¡¢¼í»³¤Î¡ÈÅ¨¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼í»³¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º§Ìó¼Ô¤¬»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂÖÅÙ¤¬°ìÊÑ¤·¤¿³¨Î¤ºÚ¡£Åö½é¤Ï¡ÈÌ£Êý¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢X¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë´üÂÔ³°¤ì¤òÃ²¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£
¤À¤¬¡ÈÃ¯¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ½ªÈ×¤ÇµÕÅ¾¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô»³ËÜÉñ¹á¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëËÜµÜ¤µ¤ó¤â½ªÈ×¤°¤é¤¤¤ËÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Õ