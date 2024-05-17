¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´¿Íµ¤»ÜÀß¤Î¡Ö¤¢¤½¤Óー¤Á¡×2025Ç¯½Õ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ø¡¡¡ÖÆ°Êª¤¿¤Á¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¿åÂ²´Û¡×¤Ë¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Î¿åÂ²´Û¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´¤Ï2024Ç¯¤Ç³«¶È20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¢¤½¤Óー¤Á¡×¤¬ÍèÇ¯¤Î½Õ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡TOSÇßÅÄÍº°ìÏºµ¼Ô
¡ÖÆ°Êª¤¿¤Á¤È¿È¶á¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¤³¤Î¡È¤¢¤½¤Óー¤Á¡É¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡×
´°À®¥¤¥áー¥¸
2014Ç¯¤Ë¡¢¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¤¢¤½¤Óー¤Á¡×¡£¥¤¥ë¥«¤Ê¤É¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï17Æü²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤¢¤½¤Óー¤Á¤ÎÌÌÀÑ¤ò¸½ºß¤Î¤ª¤è¤½1.6ÇÜ¤Î4000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ë¹¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¡Ö¤¢¤½¤Óー¤Á¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÉÆ°Êª¤¿¤Á¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¿åÂ²´Û¡É¡£
¥¤¥ë¥«¤ä¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë²Ã¤¨¥¢¥¶¥é¥·¤âÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬Æ°¤²ó¤ì¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥²¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÍ·¶ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°û¿©¥¹¥Úー¥¹¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´°À®¥¤¥áー¥¸
¢¡Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö¥¤¥ë¥«¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿·¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤È¤â¿¨¤ì¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×
¢¡¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥êー¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¶¶ËÜ¶Ñ¼ÒÄ¹
¡Ö¤¢¤½¤Óー¤Á¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ°ì¿Í°ì¿Í¤¬³Ú¤·¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×
¿·¤·¤¤¤¢¤½¤Óー¤Á¤ÏÁí»ö¶ÈÈñ¤ª¤è¤½13²¯±ß¤Ç¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£