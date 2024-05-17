¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤ª¤³¤µ¤Þ¤×¤ì¡Á¤È¡£¡×¤Á¤ã¤¡¡¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤·¤Æ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï!?
¸µ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¤³¤µ¤Þ¤×¤ì¡Á¤È¡£¡×¤Á¤ã¤¡Ê27¡Ë¤¬17Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¨¡¼¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ±¿§¤ò¹õ¤«¤éÊÑ¤¨¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤³¤×¤ì¡×»þÂå¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤ª¿§µ¤Ã´Åö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÁû¤®¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Á¤ã¤¤Ï7Æü¡¢¡Ö¤ª¤³¤×¤ì¡×¤òÂ´¶È¡£¥½¥í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¸µ¡Ö¤ª¤³¤×¤ì¡×¤Î¤Ô¡Ê24¡Ë¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Á¤Ã¤Ô¡×¤Ç¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÈ±¤«¤é¤ÎÊÑ²½¡ª¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤¡×¡ÖÀäÂÐ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£