¡Ö¾®¤µ¤Ê°»¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡×ÏÂÍÎ²Û»ÒÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Î¡È¸»µÈÃû°Ã¡É¤¬½©Åß¸þ¤±¤Ë143¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÏÂÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¸»µÈÃû°Ã¥°¥ëー¥×¤¬¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¾®¤µ¤Ê°»¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡×ÏÂÍÎ²Û»ÒÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Î¡È¸»µÈÃû°Ã¡É¤¬½©Åß¸þ¤±¤Ë143¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¡Ú²¬»³¡Û
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ê¤é¤Ì¡Ö¤ª¤»¤Á²Û»Ò¡×¤Ç¤¹¡£ÏÂÍÎ²Û»Ò¤Î¿¦¿Í¤Îµ»¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿½ÅÈ¢¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÐÅ¹Àè¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¸þ¤±¡¢¸»µÈÃû°Ã¥°¥ëー¥×¤¬³«¤¤¤¿½©Åß¤ÎÄó°Æ¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖK¡¦MINAMOTO¡×¤Ê¤É¡¢8¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é143¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥ì¥È¥í¡×¡£ÀÎ²û¤«¤·¤¤¥·¥çー¥È¥±ー¥¤ò´Ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»Ò¤Ï¡Ä
¡Ê¿ùß·âÃÍ¥¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¾®¤µ¤Ê°»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×
¡Ê¸»µÈÃû°Ã¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Ô¢°æÎ´»Ë¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¸»µÈÃû°Ã¥°¥ëー¥×¤ÏÈ¯É½²ñ¤ÇÆÀ¤¿°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¡¢½©Åß¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£