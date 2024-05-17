Ado¡¢¤Ê¤È¤ê¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¶Ê¡ÖMIRROR¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡SPC¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥±¼Ì¡õMV¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¸ø³«¤â
¡¡Ado¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖMIRROR¡×¤ò5·î31Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£³¨»Õ¤ÎSPC¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¡ÛAdo¡ÖMIRROR¡×MV¥Æ¥£¥¶ー¡Ë
¡¡7·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î2nd¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ÄÌ´¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤Ê¤È¤ê¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¶Ê¡£¥Ùー¥¹¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥°¥ëー¥Óー¤Ê1¶Ê¤Ç¡¢Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥º¥à¤ÈAdo¤Î²ÎÀ¼¤¬Áê¤Þ¤Ã¤¿¡¢»×¤ï¤ºÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹Æü¤Î20»þ¤Ë¤ÏMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤â·èÄê¡£±ÇÁü¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÆ±ÍÍ¡¢SPC¤¬¼ê³Ý¤±¡¢±ÇÁü¤ÏÌÀÈô¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªAdo¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤«¤é½é¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù¤òÁ´9ÅÔ»Ô¡¢18¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ã¤Ê¤È¤ê¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤È¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Ado¤µ¤ó¤Ë¡ÖMIRROR¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¤«¤±¤ë»ÙÅÙÃæ¡¢¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÄ´»Ò¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ëÆü¤Ë¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä´»Ò°¤¯¤Æ¤âÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¯Æü¡¹¤òÍÙ¤êÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãAdo¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Ê¤È¤ê¤µ¤ó¤È¼«Ê¬¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤Æ±¤¤ºÐ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤È¤ê¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎºÇ¹â¤Ë¤ªÞ¯Íî¤Ê³Ú¶Ê¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÏÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËMIRROR¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¶À¤ÎÁ°¤Ç¤è¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤âÍÙ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥À¥¦¥Êー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«²¹ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¡£À§Èó¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë