モデルで女優の小林涼子(34)が17日、都内で、堀田茜(31)がナビゲーターを務める、J−WAVE「ENEOS FOR OUR EARTH〓(二分ダーシ)ONE BY ONE−」(土曜午後2時)公開収録にゲストとして出席した。

小林は現在、伊藤沙莉(30)主演のNHK連続テレビ小説「虎に翼」で久保田聡子役を熱演中。女優業のほか、2021年5月に株式会社AGRIKO(アグリコ)を設立し、障がい者や高齢者らが農業を通じて活躍する取り組み「農福連携」を掲げている。

農業に自身も携わっていると明かし、「自分で作ったお米を食べるのは自画自賛にもなりますが、魅力的。毎年田植えに行ったり、稲刈りに行ったり。また今度、新潟に行こうと思っています」と話した。

起業家として苦悩もあったといい「社会人経験が無かったのでものすごく苦労しました。行政の方々も一生懸命考えてくださって、社会の優しさにも触れました」と振り返った。