¡Ú°ÂÅÄµÇ°ÁÛÄêÇÏ¡¦µ³¼ê¡Û¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥»¥ê¥Õ¥©¥¹¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹á¹ÁÇÏ2Æ¬´Þ¤à18Æ¬
¡¡6·î2Æü(Æü)¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ÂÅÄµÇ°(3ºÐ¾å¡¦GI¡¦¼Ç1600m)¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Èá´ê¤ÎGI½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¢22Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥ëCSÇÆ¼Ô¥»¥ê¥Õ¥©¥¹¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥êーS¤Ç2Ãå¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢ー(Romantic Warrior)¡¢¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë(Voyage Bubble)¤Î¹á¹ÁÇÏ2Æ¬¤ò´Þ¤á¤¿18Æ¬¤¬½ÐÁö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ë¥²ー¥È¤Ï18Æ¬¡£ÁÛÄêÇÏ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¨·É¾ÎÎ¬¡¢¡û¡û¤Ïµ³¼êÌ¤Äê
¢¨³ÆÇÏ¤È¤â½ÐÁöÍ½Äê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢netkeibaÆÈ¼«¤ÎÁÛÄê¤Ç¡¢³ÎÄê¾ðÊó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥¤¥ó¥«ー¥Í¥ê¥¢¥ó¡¡»°±º¹ÄÀ®
¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¡¡Z.¥Ñー¥È¥ó
¥¨¥¢¥í¥í¥Î¥¢¡¡¹¬±ÑÌÀ
¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥íー¥º¡¡À¾Â¼½ßÌé
¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡¡Ä¹²¬Ä÷¿Î
¥«¥Æ¥É¥é¥ë¡¡ºØÆ£¿·
¥³¥ì¥Ú¥Æ¥£¥Èー¥ë¡¡´äÅÄ¹¯À¿
¥¸¥ª¥°¥ê¥Õ¡¡¡û¡û
¥¹¥Æ¥é¥ô¥§¥íー¥Á¥§¡¡²£»³Åµ¹°
¥»¥ê¥Õ¥©¥¹¡¡ÀîÅÄ¾²í
¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¡J.¥â¥ì¥¤¥é
¥À¥Î¥ó¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¡¡¸Íºê·½ÂÀ
¥À¥Î¥ó¥¿¥Ã¥Á¥À¥¦¥ó¡¡¡û¡û
¥Éー¥Ö¥Í¡¡É©ÅÄÍµÆó
¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡¡C.¥ë¥áー¥ë
¥Õ¥£¥¢¥¹¥×¥é¥¤¥É¡¡ºä°æÎÜÀ±
¥ì¥Ã¥É¥â¥ó¥ìー¥ô¡¡²£»³ÏÂÀ¸
¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢ー¡¡J.¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É