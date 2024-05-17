¡ØÌÜ¤¬ºÉ¤¬¤ê¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿»ÒÇ¡Ù¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤¿¤é¡Ä¿ôÆü¸å¤ÎÊÑ²½¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È21Ëü4000ºÆÀ¸¡ÖÀ¨¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Í¤³¤Þ¤ë¤± / Full of cats¡×¤Ë¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿»ÒÇ¤¬ÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ª¤µ¤á¤¿Æ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°²è¤Ï21ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¢ö¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¤¤Ä¤âÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¤â³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¹¡Ä¡Ä
ÊÝ¸îÅö»þ¤Î»ÒÇ
ÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢±êÅ·²¼¤ÎÃæ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç1É¤¤Î»ÒÇ¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ÒÇ¤Ï¥Î¥ß¤À¤é¤±¤Ç¡¢ÌÜ¥ä¥Ë¤Î¤»¤¤¤«¡¢ÌÜ¤â³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ì¥¤¤Ê¤ªÌÜÌÜ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¿¿·õ¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
¤·¤«¤·¡¢ÊÝ¸î¤«¤é6Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Î¼£ÎÅ¤È»ÒÇ¤Î¶¯¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£ÌÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È³«¤¤¤Æ¡¢Àª¤¤¤è¤¯¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤à»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡×Àë¸À¡ª
¤ª¼ª¤¬¤·¤Þ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹
¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹♡
¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ÒÇ¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÁ°Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¤Þ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢±ó²ó¤·¤Ë¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ºîÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÓ®ÆýÉÓ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
¤¹¤Ç¤Ë11É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢º£¸å¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï»ÒÇ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¿Í²û¤Ã¤³¤¯¤Æ´Å¤¨¾å¼ê¤Ç¤¹♡
´é¤Ä¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Éï¤Ç¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹♡
¤½¤Î¸å¤â»ÒÇ¤Ï¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡¢ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÉï¤Ç¤é¤ì¤Æ¡¢¥´¥í¥´¥í¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤¹»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¶»¤¬¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¤ªÉ¨¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹
ÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¡¢»ÒÇ¤Î²û¤Ã¤³¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÉï¤ÇÉï¤Ç¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹♡
¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Î»Ò¤À¤¬¡×¤È¡¢»ÒÇ¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤éËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢Ç»ô°é¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢ºÇ¹â¤ÎÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼êÊü¤¹ÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤´é¸«¤¿¤é¤è¤½¤ËÅÏ¤»¤Ê¤¤～～¡×¡ÖË»¤·¤¤Ãæ¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿♡♡♡¡×¡Ö¤³¤Î¥³¤ò¤¦¤ó¤È´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÎ¤¿ÆÍÍ¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Í¤³¤Þ¤ë¤± / Full of cats¡×¤Ç¤Ï¡¢16É¤¤ËÁý¤¨¤¿ÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢TNRÃÏ°èÇ³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¹¥¤¤´É×ÉØ¤Î¡¢Âº¤¤³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Í¤³¤Þ¤ë¤± / Full of cats¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Megumi
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£