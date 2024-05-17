µ¤·Ú¤ËŽ¢Âà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤¦¿ÍŽ£¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â
GWÌÀ¤±¡¢Âà¿¦¼Ø¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡ÖÊØÍø¡×¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É²á¹ó¤Ê¸½¼Â¡É¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§Fast&Slow / PIXTA¡Ë
¤â¤Ï¤ä¡¢¤³¤Î»þ´üÆÃÍ¤Î¸Þ·îÉÂ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Á°¤«¤é¸½ºß¤Ë¤«¤±¤ÆÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤½¤Î¾ÜºÙ¤¬Êó¤¸¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡ÖÏ¢Æü¤É¤³¤«¤ÎÈÖÁÈ¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ìë¤Î¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏÊý¶É¤äBS¶É¤Þ¤Ç¤¬¤³¤ÎÏÃÂê¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë100¼Ò°Ê¾å¤¢¤ëÂà¿¦Âå¹Ô¤Î³è¶·
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë100¼Ò°Ê¾å¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×¡£
ÍøÍÑÎÁ¤¬Àµ¼Ò°÷2Ëü2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¶ÐÌ³Àè¤ËÂà¿¦¤Î°Õ¸þ¤òÏ¢Íí¤¹¤ë¤Û¤«¡¢É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤âÂå¹Ô¡£2Ì¾¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬´Æ½¤¤·¡¢Ï«Æ¯´Ä¶²þÁ±ÁÈ¹ç¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢4·î¤À¤±¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î1397·ï¡Ê¤¦¤Á¿·Â´208¿Í¡Ë¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¡¢Ï¢µÙÃæ¤äÏ¢µÙÌÀ¤±¤â¿ôÉ´·ïÃ±°Ì¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ï2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤¢¤¿¤ê¤«¤é²¿ÅÙ¤«SNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆ°¤¤Ï¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óÆ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¤Þ¤À°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÂà¿¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ»ö¤äSNS¤Ï¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊØÍø¡×¡Ö¹çÍýÅª¡×¡Ö¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¹ÎÄêÅª¤ÊÀ¼¤«¤é¡¢¡Ö¤º¤ë¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö´í¤¦¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ºÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Î¼ç¤ÊÂà¿¦ÍýÍ³¤«¤é¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢»Å»öÆâÍÆ¡¢ÂÔ¶ø¤Î3¤Ä¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¡Ö¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡¢»Å»öÆâÍÆ¤Ï¡Ö´õË¾¤ÎÉô½ð¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢ÂÔ¶ø¤Ï¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ä¶È¤¬Â¿¤¯µÙÆü¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Î¤â¤È¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂà¿¦ÍýÍ³¤¬¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ø¤Î·ù°´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¾å»Ê¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤â¡¢¡Ö¾å»Ê¤Ë¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¼¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÀâÆÀ¤µ¤ì¤ë¤¯¤À¤ê¤¬ÌµÂÌ¡×¤Ê¤É¤âÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¡£µÕ¤Ë¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È¤·¤Æ¤â¡¢µÞ¤Ë¼¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤¬µ¤³Ú¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æþ¼Ò¤«¤éÆü¤¬Àõ¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÅ¾¿¦¤Î¥«¡¼¥É¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤Î½¢¿¦³èÆ°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¤³¤í¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÖÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤Ï¿·Â´Ãæ¿´¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢¡ÖÊç½¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÃ¯¤«¤¬Áá¡¹¤Ë¼¤á¤¿´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âà¿¦¤Î»þ´ü¤òÁª¤ÖÈ½ÃÇÎÏ¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤´Ö¤Ï¶¹¤¯Æ±¶È¼ï¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö½¢¿¦³èÆ°¤Î¤È¤¤ËÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà·Ð¸³¾å¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢Àè¹ÔÅê»ñ¤¹¤ë·Á¤Ç°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¯Í¾ÃÏ¤Ê¤¯¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Ç¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Ï²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¤ÏÅö»ö¼Ô´Ö¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃ¤ËÆ±¶È¼ï¤Ç¤Ï¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤È¤·¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤À¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ö¸¢Íø¤ÏÎ¾¼Ô¤Ë¤¢¤ê¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÀä¤Ã¤¿Ê¬¡¢¼¡¤ÎÁê¼ê¤«¤é¤â´Ø·¸¤òÀä¤¿¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ë¶ÈÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¼¤á¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÂà¿¦¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¢ª¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¢ªÏ«Æ¯´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ë¢ª¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âà¿¦¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¢ª¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¢ª¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ï«Æ¯´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°¤¤¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ê¤é¼«¶È¼«ÆÀ¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´ë¶ÈÂ¦¤À¤±¤¬°¤¤¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Âà¿¦¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤Å¤é¤¤´ë¶È¤¬Áý¤¨¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î³èÆ°¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦´í¤¦¤µ¤È»æ°ì½Å¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
LINE¤Î¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Î´¶³Ð¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦1¤ÄÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥Ã¤È¼¤á¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¡£
¡Ö¼°Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤«¤éÂà¿¦¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡ÖÂà¿¦¤Î°§»¢¤Þ¤ï¤ê¤ä¡¢¤ªÎé¤Î¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¦¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡£¼«¤é¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¡×¤ÈÀþ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¤È¼¤á¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×¤Ø¤Î°ÍÍê¤ÏÌó9³ä¤¬LINE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÐÌÌ¤äÅÅÏÃ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤ÎLINE ID¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¡ÖLINE¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂà²ñ¤¹¤ë¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Îø¿Í¤Ø¤ÎÊÌ¤ì¤âLINE¤Ç¤¹¤ë¡£¿Í´Ö´Ø·¸¥ê¥»¥Ã¥È¾É¸õ·²¤Ë¤â»÷¤¿¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Õ¤À¤ó¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ëí´í°¤¬¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢LINE¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢Âà²ñ¡¢ÊÌ¤ì¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤¬·«¤êÊÖ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°ìÅÙ¹Ô¤¦¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤¤é¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¯¤·Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤ª¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Âà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¡¢°ú¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ä·ù¤Ê¤â¤Î¤«¤é¾ò·ïÈ¿¼ÍÅª¤ËÆ¨¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦»Å»ö¡¢¿¦¾ì¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¥¹¥¥ë¤â·Ð¸³¤âÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÇ¯Îð¤À¤±½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÍè¡¢»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖºÇÄã¸Â¡¢Æ±Î½¤ä¼è°úÀè¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀøºß°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÂÑÀ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¤áÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ»³²Çå½þ¤ÎÀÁµá¤â
¤·¤«¤·¡¢Áá´üÂà¿¦¤òµ¤·Ú¤Ë¤Ä¤Å¤±¡¢ÂÑÀ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¤³¤í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢Îø¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¡¢·ò¹¯¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëÂÑÀ¤Ë¤â·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¡ÖÅ¾¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Îø°¦¡¦·ëº§¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÄê¤ÎÂÑÀ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏËÜÅö¤ÎÌ£Êý¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍî¤Á¹þ¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤â¤·ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸Ä¿Í¤Ï¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ºÂÑÀ¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¡¢´ë¶È¤Ï¸½¾ì¤ä¿Í»ö¤Ê¤É¤Î²ÝÂê²þÁ±¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢·«¤êÊÖ¤·Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÂÑÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¼¤áÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´ë¶È¤«¤éÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¹¤Ù¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊÛ¸î»Î¤òÃµ¤·¤Æ°ÍÍê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢É¬Í×¤Ê°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢µÞ¤ËÅê¤²½Ð¤·¤¿·ë²Ì¡¢Çä¤ê¾å¤²¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê¼è°úÀè¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´ë¶È¤ä¾¦ÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¡Ì©¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Þ¤ÞÌµÃÇ·ç¶Ð¤òÂ³¤±¤¿¤Ê¤É¡¢¼Â³²¤¬½Ð¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤«¤éÌ¤Ê§¤¤µëÍ¿¤äÂà¿¦¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤äÊÛ¸î»Î¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤Ï»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤¸¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Âà¿¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤Þ¤ì¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤¿¤á¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¼¤áÊý¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¤á¤ëÂ¦¤È¼¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ï»æ°ì½Å
ºÇ¸å¤Ë¸í²ò¤Ê¤¤è¤¦½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¿È¤È¤â¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¬¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤òÂ¥¤¹¡×¡ÖÅ¾¿¦¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÂçÂ´3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤Ï32.3¡ó¡Ê2020Ç¯¡Ë¤È¡Ö3¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÁá´üÂà¿¦¡×¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Ê¤ª¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â´Þ¤á¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ËËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È¸þ¤¹ç¤ï¤º¤Ë¼¤á¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤«¡×¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¾å»Ê¤äÆ±Î½¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡Ø¤Ê¤¼Ä¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¶Ã¤¡¢Èá¤·¤ß¡¢ÅÜ¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Î¤«¡×¤Ï»æ°ì½Å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÁÈ¿¥¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅöÁ³¤É¤Á¤é¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·µ¯¶È¤·¤Æ¤âÃ¯¤«¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡ÖÆÍÁ³¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Î¤ß¤Çµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Öº£¡¢»Å»ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤ï¤º¤Ë¼¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Öº£¡¢»Å»ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²¿¤È¤«Æ§¤ßÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ï°Î¤¤¡×¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤ï¤º¤Ë¼¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢´ë¶È¤ÈÃ´Åö¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Î¾¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌÚÂ¼ Î´»Ö ¡§ ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥ÈŽ¤¿Í´Ö´Ø·¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈŽ¤¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¡Ë