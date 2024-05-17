¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×Âç¿Íµ¤webtoon¡Ø»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ù¼ç±é¡¦Á°ÅÄ¸øµ±¡¢µ×ÊÝÅÄ¼ÓÍ§¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ï¡©
¡¡LINE Digital Frontier³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎwebtoonºîÉÊ¡Ø»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ù¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¡ÖNAVER SERIES¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¸¶ºîweb¾®Àâ¤â´Þ¤á¡¢À¤³¦8¥«¹ñ¸ì¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Ç¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ù¤Ï¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êーÅ¸³«¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÍ×ÁÇ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿°ìÌ£°ã¤¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÆó¿Í¡¢°ì¾òÎÇ±Ñ¤È¿¹ÀîÆàÄÅ¼Â¡£Á°¼Ô¤Ï¼ã¤¯¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿µ¯¶È²È¡¢¸å¼Ô¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ÆÌÔÆÃ·±¤òÂ³¤±¤ë¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡£Æó¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Æó¿Í¤ÏÊÌ¡¹¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ô½µ´Ö¸å¡¢ÆàÄÅ¼Â¤¬´ñÀ×Åª¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿»þ¡¢Èà½÷¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡É¥´ー¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÇ±Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÎÇ±Ñ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÆùÂÎ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¤Þ¤ÇÆàÄÅ¼Â¤ÎÂ¦¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¼ç±é¿Ø¤Ï¡¢°ì¾òÎÇ±Ñ¤ò¡ØHiGH&LOW¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÁ°ÅÄ¸øµ±¡¢¿¹ÀîÆàÄÅ¼Â¤ò25Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝÅÄ¼ÓÍ§¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤³¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡×～ÄÉ²±ÊÔ～¤Ï¡¢2024Ç¯£´·î¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿·µ¬ÏÈ¡ÖFriday¡Çs EDGE¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¥¨¥Ã¥¸¡Ë¡×¡ÊËè½µ¶âÍË24»þ30Ê¬～24»þ59Ê¬¡¢¢¨ÊÔÀ®ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢～ÄÉ²±ÊÔ～¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë～ÎøÏ©ÊÔ～¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤âº£Ç¯½©¤òÍ½Äê¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹ Hulu¤Ç¤Ï¡¢～ÄÉ²±ÊÔ～¤ÎºÇ½ª²óÊüÁ÷¸å¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ²½µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢webtoon¡Ø»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ù¤Î30ÏÃ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«Ãæ¤À¡£¥É¥é¥ÞÊüÁ÷Á°¤ËÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
Á°ÅÄ ¸øµ±¡Ê°ì¾ò ÎÇ±Ñ Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Ö»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤Ç¼çÌò¤ÎÎÇ±Ñ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ï¢¥É¥é¤Î¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤ò»Ö¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤webtoon¡¦web¾®Àâ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ½¸½¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤òµ×ÊÝÅÄ¼ÓÍ§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶õµ¤´¶¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¶»ÂÇ¤¿¤ì¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¯ÅÙ¤Î¹â¤¤±ÇÁü¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
µ×ÊÝÅÄ ¼ÓÍ§¡Ê¿¹Àî ÆàÄÅ¼Â Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È ¿·¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤È¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£ÆàÄÅ¼Â¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÊü½Ð¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ëÌòÊÁ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆàÄÅ¼Â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆàÄÅ¼Â¤ÏÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤íÀº¿À¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÁ°¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë½÷À¤À¤Ê¤ÈÆü¡¹±é¤¸¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âÆàÄÅ¼Â¤Î²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯Àº¿À¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ö¥³¥á¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¹¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£webtoon¡Ø»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡ÙÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¥É¥é¥Þ²½¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ë¤Æwebtoon¡Ø»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ù¤ò30ÏÃ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～2024Ç¯5·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59
¢£webtoon¡Ø»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡ÙºîÉÊ¾Ò²ð¡Ø»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ù¸¶ºî¡§RoseBeanºî²è¡§One Punch Rabbit