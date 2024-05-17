Ê¡²¬»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー4Å¹ÊÞ¤Ç¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤¬18Æü¥¹¥¿ー¥È¡¡Ìý¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤Ë¡¡ÆÈ¼«¤ËÇ³ÎÁ¤Î¸¦µæ¡¦²þÎÉ¤òÂ³¤±¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¡Ö´Ä¶¤òÂ¹¤ÎÀ¤Âå¤Ë¡×
´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Ç³ÎÁ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤Ç»È¤ï¤ì¤¿ÎÁÍýÍÑ¤ÎÌý¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÇ³ÎÁ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£·ÚÌý¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢À¸Êª»ñ¸»Í³Íè¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¡£¤³¤ÎÇ³ÎÁ¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー4Å¹ÊÞ¤Ç¡¢18Æü¤«¤é¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°¤Éô¤Þ¤ß¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö¥¤¥ª¥ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤Ë¥¢¥ë¥ß´Ì¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²£¤Ë¿©ÍÑÌý¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
º£²ó¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¥¤¥ª¥ó¶å½£¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¡¢»ÔÆâ4Å¹ÊÞ¤Ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ó¼ý¤Ï18Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢½¸¤á¤é¤ì¤¿Ìý¤Ï´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Çã¤¤ÊªµÒ
¡Ö¤¤¤¤¤ï¤Í¡£»ý¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÇ³¤¨¤ë¥´¥ß¡¢Ç³¤¨¤Ê¤¤¥´¥ß¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÌý¤Ï¡Ê²ó¼ý¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¡Ë ¤Ê¤¤¡£¡×
¢£Çã¤¤ÊªµÒ
¡Ö¥Á¥ê¤âÀÑ¤â¤ì¤Ð¡Ê»³¤È¤Ê¤ë¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¡×
¢£Ê¡²¬»Ô ¤´¤ß¸ºÎÌ¿ä¿Ê²Ý¡¦¹¾Æ¬±Ñ·Ã ²ÝÄ¹
¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹ー¥Ñー¤Ï¿È¶á¤ÇÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¡×
¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ê¡²¬¸©¿·µÜÄ®¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¡ÖÀ¾ÅÄ¾¦±¿¡×¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Ê¤É¤¬²ó¼ý¤·¤¿Ìý¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤òÀºÀ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°¤Éô¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤«¤é½Ð¤ë±ì¤Ï¹õ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Æ÷¤¤¤ò¤«¤¤¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤Ï·ÚÌý¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤¬·ÚÌý¤ËÈæ¤Ù¾¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¾ÅÄ¾¦±¿¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶ÈÉô¡¦ÌîÀ¥°ì½¨¤µ¤ó
¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ100¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¥ê¥Ã¥È¥ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë2.57¥¥í¥°¥é¥à¤ÎCO2¡ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¡Ëºï¸º¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
À¾ÅÄ¾¦±¿¤Ç¤Ï20Ç¯°Ê¾å¡¢ÆÈ¼«¤Ë¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Î¸¦µæ¡¦²þÎÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿¢Êª·Ï¤ÎÌý¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤Î¥¹ー¥×¤âÇ³ÎÁ¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¤è¤½10Ç¯Á°¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤«¤é°û¤ß»Ä¤·¤ÎÆÚ¹ü¥¹ー¥×¤Î½èÍý¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿À¾ÅÄ¾¦±¿¤Ï¡¢¥¹ー¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥éー¥É¤ò¼è¤ê½Ð¤·Ç³ÎÁ¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¢Êª·Ï¤ÎÌý¤È¹ç¤»¤ÆÇ³ÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÅÄ¾¦±¿¤Ç¤ÏÊÝÍ¤¹¤ë¤ª¤è¤½170Âæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤¦¤Á40Âæ¤Û¤É¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤âÂæ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌîÀ¥¤µ¤ó
¡Ö´Ä¶¤òÂ¹¤Î»þÂå¡¢ ¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿©ÍÑÌý¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁö¤é¤»¤ë¡£¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃÏµå¤òµß¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¡²¬»Ô¤Ç¿©ÍÑÌý¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Î¤ÆÊý¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
①¤Þ¤º¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤ò¤æ¤¹¤¤¤Ç´¥¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
②Ìý¤Ï½½Ê¬¤ËÎä¤Þ¤·¡¢Å·¤«¤¹¤Ê¤É¤Î¸Ç·ÁÊª¤Ï¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
③¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÌý¤ò°Ü¤·ÂØ¤¨¡¢Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìý¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìý¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬»Ô¤¬²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾ï²¹¤Ç±ÕÂÎ¤Î¿¢Êª·ÏÌý¤Ç¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¡¢¤´¤ÞÌý¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ð¥¿ー¤ä¥éー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°Êª·Ï¤ÎÌý¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥éーÌý¡¢ÅôÌý¤Ê¤É¤Ï²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£