Ä¹Ìî»Ô¤Ç½»Âð¤Ê¤É£µÅï¾Æ¤¯²Ð»ö¡¡¾Ã²ÐÃæ¤Ë¾ÃËÉÂâ°÷¤ÎÆ¬¤ËÌÚºàÍî²¼¡Ä¼ó¤ÎÄË¤ß¡¡¸½¾ì¤Ï¾®³Ø¹»¤«¤éÌó600mÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¡ÚÄ¹Ìî¡Û
17ÆüÃë¤¹¤®¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Ç½»Âð4Åï¤È¼Ö¸Ë¤Î·×5Åï¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ¤Ë¾ÃËÉÂâ°÷1¿Í¤ÎÆ¬¤ËÌÚºà¤¬Íî¤Á¡¢Ââ°÷¤Ï¼ó¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿½»Âð¡£²°º¬¤Ï¾Æ¤±Íî¤Á¡¢¹üÁÈ¤ß¤À¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
17ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢Ä¹Ìî»ÔÊ¿¼Æ¤ÎÄ¹Ã«ÀîÀ¶¤µ¤ó¡Ê80Âå¡Ë¤Î½»Âð¤Ç¡ÖÁÒ¸Ë¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤ÆÊì²°¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤Ï
¡Ö¥¬¥ìー¥¸¤Ë²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤óÊì²°¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¡Ê20Âå¡Ë¤ÎÆ¬¤ËÌÚºà¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ââ°÷¤Ï¼ó¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢ÄøÅÙ¤Ï·Ú¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï°ÂÌÐÎ¤¾®³Ø¹»¤«¤éËÌ¤ËÌó600¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£