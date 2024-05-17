Ê¡²¬¡¦²¬³ÀÄ®¾¦¹©²ñ¸µ¿¦°÷¤¬3800Ëü±ß²£ÎÎ¡¡Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ë
¡¡Ê¡²¬¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤Ï17Æü¡¢²¬³ÀÄ®¾¦¹©²ñ¤Ç·ÐÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¿¦°÷¡Ê60¡Ë¤¬¾¦¹©²ñ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤«¤é·×Ìó3800Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ï¢¹ç²ñ¤Ï14ÆüÉÕ¤Ç¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ï²£ÎÎ¤òÇ§¤áÁ´³Û¤òÊÛºÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤È¤¤¤¦¡£
½÷ÀÍÆµ¿¼Ô11Æü´Ö¡Ö¥Î¡¼¥Ö¥é¡×¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤â¡¡ÂÐ±þ²þÁ±¤Ø
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤Ï2008¡Á21Ç¯¡¢¾¦¹©²ñ¤¬Ä£¼Ë¤Î²þ½¤¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÃùÃß¤·¤Æ¤¤¤¿Äê´üÍÂ¶â¸ýºÂ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½½¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê·×Ìó3800Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë·è»»´Æºº¤Î»ñÎÁ¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¡¢Â¾¤Î¿¦°÷¤¬ÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢ÆâÉôÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¡£½÷À¿¦°÷¤Ï»Ä¹â¾ÚÌÀ½ñ¤òµ¶Â¤¤·¤ÆÈ¯³Ð¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿¦°÷¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤òÇ§¤á¡ÖÀ¸³èÈñ¤Ë»È¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±Ï¢¹ç²ñ¤Ï·º»ö¹ðÁÊ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Ï¢¹ç²ñ¤Î½éÅÄ¼÷ÀìÌ³Íý»ö¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦¡£ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òºöÄê¤·¡¢ÁÈ¿¥¤òµó¤²¤Æ¿®Íê²óÉü¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¡Ú»³¸ý¶Á¡Û