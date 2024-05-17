¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡Û£±£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï½ë¤µ¤ËÃí°Õ¡Ä°ìÊý¤Çµ®½Å¤ÊÀöÂõÆüÏÂ¤Ë¡ª¡¡£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯Æü¤¶¤·¤Ï¡È¤ªµÙ¤ß¡É¡©
¡¡£µ·î£±£·Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¡££±£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï½ë¤µ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡£±£¸Æü¤â¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅì¤ËÃæ¿´¤ò»ý¤Ä¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸áÁ°Ãæ¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤ÏÇö±À¤¬¹¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½À¤é¤«¤ÊÆü¤·¤¬ÆÏ¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÆü¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢Ãë´Ö¤Ï¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ°Æü¤è¤ê£´ÅÙ¤¯¤é¤¤¹â¤¯¡¢Âçºå¤Ï£²£¸ÅÙ¡¢µþÅÔ¤äË²¬¤Ï£³£°ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÀºî¶È¤ä±¿Æ°²ñ¤Ê¤É¡¢²°³°¤Çºî¶È¤ä±¿Æ°¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÏÌýÃÇ¤»¤º¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Äãµ¤°µ¤ÎÆ°¤¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢£²£°Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤Îµ¨Àá¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥Ó¤ÎÀ¸¤¨¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤Ï¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤¬Â³¤¡¢¡ÖÇß±«¤ÎÁö¤ê¡×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¥¸¥á¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½ë¤µ¤Î¼Á¤âÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÛÃÄ¤ò´³¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÊª¤ÎÀöÂõÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î½µËö¤ÎÆü¤¶¤·¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£