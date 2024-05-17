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How the member associations voted, as Brazil is elected as host for FIFA Women¡Çs World Cup 2027.— FIFA Media (@fifamedia) May 17, 2024
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