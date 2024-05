国際サッカー連盟(FIFA)は17日の総会後、ブラジルがベルギー、オランダ、ドイツによる3か国(BNG)共催案との招致争いを制した2027年女子ワールドカップ開催国を決める投票の内訳を公表した。日本はブラジルに投票したことがわかった。211のFIFA加盟協会・連盟のうち、開催に名乗りをあげた4か国を除く207協会・連盟が投票権を得た。投票の結果、ブラジルが119票でBNGの78票に勝利。コスタリカ、キュラソー、ドミニカ共和国、ナミビア、ナイジェリア、スーダン、トーゴが棄権した。リビア、ノルウェー、フィリピンは投票せず、そのうちノルウェーとフィリピンは技術的な問題で投票できなかったという。FIFAによるとノルウェーはBNGに投票する予定だったとしている。

How the member associations voted, as Brazil is elected as host for FIFA Women’s World Cup 2027.



Read more here ➡️ https://t.co/HA4WEI9GQZ pic.twitter.com/BtUNa8SpjZ