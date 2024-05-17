È¾»Ð¤ÏGI¡¦7¾¡¤ÎÌ¾ÌÆ Ê¿°ÂS¤Ç°ìÂ²½é¤Î¥Àー¥È½Å¾ÞV¤Ê¤ë¤«
¡¡Ì¾ÌÆ¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤ÎÈ¾Äï¤È¤Ê¤ë¥¹¥ì¥¤¥Þ¥ó(²´6¡¢·ªÅì¡¦ÃÓÅº³Ø±¹¼Ë)¤¬¡¢ÅÚÍËµþÅÔ11R¤ÎÊ¿°Â¥¹¥Æー¥¯¥¹(4ºÐ¾å¡¦GIII¡¦¥À1900m)¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¹¥ì¥¤¥Þ¥ó¤ÏÉã¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡¢Êì¥É¥Ê¥Ö¥êー¥Ë¡¢Êì¤ÎÉãBertolini¤Î·ìÅý¡£È¾»Ð¤Î¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Ï12Ç¯¤ÎÌÆÇÏ3´§¤Ê¤ÉGI¤ò7¾¡¤·¤¿Îò»ËÅªÌ¾ÌÆ¡£Æ±¤¸¤¯¥É¥Ê¥¦¥Ö¥ëー¤Ï12Ç¯¤ÎµþÅÔÌÆÇÏS¤È´Ø²°µÇ°¤ÎÇÆ¼Ô¤À¡£¤µ¤é¤ËÌÅ¤Î¥¸¥§¥é¥ë¥Ç¥£ー¥Ê¤Ï22Ç¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¢¤¤¤È¤³¤Î¥í¥¸¥ãー¥Ð¥íー¥º¤Ï19Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Àー¥Óー¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç16Àï5¾¡¡£¥Ç¥Ó¥åー3ÀïÌÜ¤«¤é¥Àー¥È¤ËÅ¾¤¸¤Æ²÷¿Ê·â¡£¥ªー¥×¥ó¾ºµé¸å¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥ìー¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°¡¹Áö¤ÎÌç»ÊS¤ò4ÇÏ¿È¤Ç°µ¾¡¡£½Å¾Þ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤Î¥¢¥ó¥¿¥ì¥¹S¤Ç¤â¡¢¥ß¥Ã¥ー¥Ì¥Á¥Ð¥Ê¤«¤é¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë·òÆ®¡£²þ¤á¤ÆÃÏÎÏ¶¯²½¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÂ²¤ÏJRA½Å¾Þ¤ò13¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´¤Æ¼Ç¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¡£¶¯Å¨¤ò·âÇË¤·¡¢Ì¾ÌÆ·Ï¤Ë½é¤Î¥Àー¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£