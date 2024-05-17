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ÉÊÈÖ : AVZD-27766¡Á7/B¡ÁC
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DISC1
1.zOne
2.ASAP
3.tiny lady
4.In the shade
5.SECRET
6.Vibe like lover
7.Stay with me
8.¥â¥Î¥¯¥í¥Ú¡¼¥¸
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10.You'll Be In My Heart
11.ex-Doll
12.COLOR CLAPS
13.Life is once
14.Our Happiness
15.Memory of Sunset
ENCORE
16.Can¡Çt Keep it Cool
17.TOO GOOD
18.WARNING
19.New Direction
20.Way-Oh!!
DOUBLE ENCORE
21.ASAP
DISC2
ÆÃÅµ±ÇÁü1 : 5th Anniversary Live Tour¡Ömile¡×-1st mile- Behind The Scenes
ÆÃÅµ±ÇÁü2 : MC 2024.1.7@TOKYO DOME CITY HALL
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DISC1
1.zOne
2.ASAP
3.tiny lady
4.In the shade
5.SECRET
6.Vibe like lover
7.Stay with me
8.¥â¥Î¥¯¥í¥Ú¡¼¥¸
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10.You'll Be In My Heart
DISC2
11.ex-Doll
12.COLOR CLAPS
13.Life is once
14.Our Happiness
15.Memory of Sunset
16.Can¡Çt Keep it Cool
17.TOO GOOD
18.WARNING
19.New Direction
20.Way-Oh!!
21.ASAP
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¡¦PHOTOBOOK
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ÉÊÈÖ : AVZD-27768¡Á9/B¡ÁC
²Á³Ê : 9,000 (ÀÇÈ´) / 9,900 (ÀÇ¹þ)
Blu-ray¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
(AVZD-27766¡Á7/B¡ÁC¤È¶¦ÄÌ)
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(AVZD-27766¡Á7/B¡ÁC¤È¶¦ÄÌ)
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(AVZD-27766¡Á7/B¡ÁC¤È¶¦ÄÌ)
¡ÚDVD2ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVBD-27770¡Á1
²Á³Ê : 6,000 (ÀÇÈ´) / 6,600 (ÀÇ¹þ)
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(AVZD-27766¡Á7/B¤È¶¦ÄÌ)
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ÉÊÈÖ : AVXD-27772¡Á3
²Á³Ê : 6,000 (ÀÇÈ´) / 6,600 (ÀÇ¹þ)
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
(AVZD-27766¡Á7/B¤È¶¦ÄÌ)
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ÉÊÈÖ¡§AVCD-61438/B
POS¡§498806461438/7
²Á³Ê¡§2,000 (ÀÇÈ´) / 2,200 (ÀÇ¹þ)
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2.UFO
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ÉÊÈÖ¡§AVCD-61439/B
POS¡§498806461439/4
²Á³Ê¡§2,000 (ÀÇÈ´) / 2,200 (ÀÇ¹þ)
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2.UFO
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2.Special Movie in Asakusa
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ÉÊÈÖ¡§AVCD-61440
POS¡§498806461440/0
²Á³Ê¡§1,250 (ÀÇÈ´) / 1,375 (ÀÇ¹þ)
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2.UFO
3.Wonderful World
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2.UFO (Instrumental)
3.Wonderful World (Instrumental)
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