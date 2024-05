高野洸が、2023年秋から2024年1月にかけて全6都市で開催されたデビュー5周年を記念したライブツアー<Takano Akira 5th Anniversary Live Tour「mile」-1st mile->ファイナル公演の模様を収めたDVDとBlu-rayを7月31日にリリースする。ファイナル公演は、1月8日にTOKYO DOME CITY HALLで開催。ダブルアンコール含む全21曲を生バンド演奏で届けた。「モノクロページ」ピアノの弾き語りや中学生の頃から大好きだというMr.Childrenの「渇いたkiss」のカバーも披露しており、ファン必見の内容に。DVD&Blu-rayには、ツアーのバックステージを追ったドキュメント映像も収録される。

DVD&Blu-ray『Takano Akira 5th Anniversary Live Tour「mile」-1st mile-』



2024年7月31日 Release予約:https://takanoakira.lnk.to/mile詳細:https://takano-akira.net/contents/749010【初回生産限定 DVD2枚組+CD2枚組(スマプラ対応)】品番 : AVZD-27766〜7/B〜C映像収録内容 ※全形態共通DISC11.zOne2.ASAP3.tiny lady4.In the shade5.SECRET6.Vibe like lover7.Stay with me8.モノクロページ9.渇いたkiss <カバー曲>10.You'll Be In My Heart11.ex-Doll12.COLOR CLAPS13.Life is once14.Our Happiness15.Memory of SunsetENCORE16.Can’t Keep it Cool17.TOO GOOD18.WARNING19.New Direction20.Way-Oh!!DOUBLE ENCORE21.ASAPDISC2特典映像1 : 5th Anniversary Live Tour「mile」-1st mile- Behind The Scenes特典映像2 : MC 2024.1.7@TOKYO DOME CITY HALLCD収録内容DISC11.zOne2.ASAP3.tiny lady4.In the shade5.SECRET6.Vibe like lover7.Stay with me8.モノクロページ9.渇いたkiss10.You'll Be In My HeartDISC211.ex-Doll12.COLOR CLAPS13.Life is once14.Our Happiness15.Memory of Sunset16.Can’t Keep it Cool17.TOO GOOD18.WARNING19.New Direction20.Way-Oh!!21.ASAP仕様・ピクチャーレーベル・スペシャル (三方背)BOX仕様封入特典・LIVE音源CD・PHOTOBOOK・大判ポストカード2枚・バックステージパス風ステッカー・グッズ : キーホルダー付きミニクリアポーチ【初回生産限定 Blu-ray Disc2枚組+CD2枚組(スマプラ対応)】品番 : AVZD-27768〜9/B〜C価格 : 9,000 (税抜) / 9,900 (税込)Blu-ray・CD収録内容>(AVZD-27766〜7/B〜Cと共通)仕様(AVZD-27766〜7/B〜Cと共通)封入特典(AVZD-27766〜7/B〜Cと共通)【DVD2枚組(スマプラ対応)】品番 : AVBD-27770〜1価格 : 6,000 (税抜) / 6,600 (税込)DVD収録内容>(AVZD-27766〜7/Bと共通)封入特典ポストカード2枚【Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応)】品番 : AVXD-27772〜3価格 : 6,000 (税抜) / 6,600 (税込)Blu-ray収録内容(AVZD-27766〜7/Bと共通)封入特典(AVBD-27770〜1と共通)