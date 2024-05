20代〜30代の毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』が、株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」「クロミ」とコラボレーションした限定デザインの「スムースクレンジングバーム」と「スムースクレンジングバーム ディープブラック」を2024年6月1日(土)に数量限定で新発売する。

■サンリオキャラクターとコラボしたクレンジングバームが登場

同ブランドの定番人気アイテム「スムースクレンジングバーム」はポムポムプリンと2度目のコラボレーション。前回好評をいただいた、見ているだけで癒されるオリジナルイラストをさらにパワーアップし、 ポムポムプリンのお友達、ハムスターのマフィンやリスのベーグルも新登場する。

また、ブランド初となる クロミとコラボレーションした限定デザインの「スムースクレンジングバーム ディープブラック」も同時発売。クロミの“黒いずきん”をイメージした限定デザインは、ちょっぴり強気な姿だけでなく、鏡を見て美肌に感動している姿など、乙女な一面が愛らしいオリジナルイラストで描かれている。

■商品情報

新日本製薬 株式会社

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム(ポムポムプリン 限定デザイン)75g 2,970円(10%税込)

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック(クロミ 限定デザイン)75g 2,970円(10%税込)

新日本製薬公式オンラインショップ、Qoo10、楽天などの各種モール、全国のパーフェクトワンフォーカス取扱店にて発売

(c)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648825