¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡¢¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤ò¿·È¯Çä
20Âå¡Á30Âå¤ÎÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡Ù¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ò2024Ç¯6·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡×¤Ï¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Á°²ó¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ ¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¤ªÍ§Ã£¡¢¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ä¥ê¥¹¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¤â¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë ¥¯¥í¥ß¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¡£¥¯¥í¥ß¤Î¡È¹õ¤¤¤º¤¤ó¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¶¯µ¤¤Ê»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶À¤ò¸«¤ÆÈþÈ©¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢²µ½÷¤Ê°ìÌÌ¤¬°¦¤é¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¿·ÆüËÜÀ½Ìô ³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ ¥¹¥à¡¼¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡Ê¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë75g¡¡2,970±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ ¥¹¥à¡¼¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê¥¯¥í¥ß ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë75g¡¡2,970±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
¿·ÆüËÜÀ½Ìô¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Qoo10¡¢³ÚÅ·¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥â¡¼¥ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä
(c)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648825